¿Quién es Humberto Salazar, expulsado del PLD por hablar mal de Abel Martínez?

El dirigente Humberto Salazar fue expulsado "de forma deshonrosa y de por vida" del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por haber presuntamente violado códigos de ética y disciplina de la organización, que incluyen hacer pronunciamientos contra su candidato presidencial.

Salazar estuvo en el PLD desde el gobierno del expresidente Danilo Medina hasta este lunes, cuando fue vetado del partido.

Antes de migrar a esa organización política, formó parte de las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Además de ser político, es médico, propietario de una clínica de cirugías plásticas y estéticas, ubicada en Gascue, frente al Palacio Nacional.

Según su descripción en la red social LinkedIn, fue asesor médico del Poder Ejecutivo cuando Leonel Fernández fue presidente de la República, además fungió como director del Consejo Nacional del Sida (Conavihsida), y del Consejo de Reforma del Sector Salud (CRESS).

En 2018, a través del decreto No. 344-18, el expresidente Danilo Medina nombró a Salazar como embajador de la República Dominicana en la República de Corea, puesto que ocupó dos años.

Reacción su renuncia

Humberto Salazar reaccionó a su expulsión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de la red social X, antiguo Twitter.

Allí indicó que quien le pidió ingresar a esa organización política fue Danilo Medina el 27 de diciembre de 2020, pero que “nunca solicité el ingreso y, como es mi amigo, fue complacido”.

Aseguró que fue expulsado sin ser citado, notificado y escuchado, añadiendo que también se está “mintiendo en un acta” que fue enviada por WhatsApp.

“Por esta razón doy por no recibido el documento de marras y procedo a notificar al presidente del PLD la situación, reservándome el derecho de recurrir, en caso de que se intenten violar mis derechos a la defensa, al tribunal correspondiente. No me interesa estar en ese partido, pero sí no me quisieron escuchar, ahora si lo van a tener que hacer por amor o por dolor. Memoria contra el olvido”, dijo.