Expulsan a Humberto Salazar del PLD por expresiones en contra de Abel Martínez y ese partido

El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expulsó de forma “deshonrosa y de por vida” de esa organización política, a Humberto Salazar, luego de que este se expresara en la red social X (Twitter) en contra de Abel Martínez y los lineamientos que lleva ese partido con la alianza “Rescate RD”.

A través de la Resolución No. 03-2023-TNDE/PLD, esa organización política, explica que recibió dos denuncias en contra de Salazar depositadas por Juan Pérez Mejía y Delvys Franco, ambos miembros del Comité Central del PLD.

“Es públicamente conocido el comportamiento y los pronunciamientos del referido compañero acerca de nuestro partido, de su candidato presidencial, Abel Martínez, así como de otros miembros del PLD, entre otras declaraciones públicas, que violan los estatutos y principios de nuestro partido”, expresaron los denunciantes.

Ante esto el PLD explica que citó, vía llamada, el 5 de septiembre a Salazar para notificarle la denuncia, a lo que este se “comprometió a cambiar y variar su posición anti estatutaria contra del PLD y Sr. Abel Martínez”.

Luego de que fuera depositada la segunda denuncia, de Delvys Franco, el PLD argumentó que Humberto Salazar fue citado y notificado por WhatsApp para que acuda a una audiencia el 12 de octubre, reunión a la que no compareció.

Dentro de las pruebas que aportan los denunciantes se encuentran tres publicaciones citadas con fecha 8 de octubre de 2023 y publicadas en la red social X.

“La desastrosa visita del aspirante del @PLDenlinea a la provincia Duarte, con su incoherente y disparatado discurso en contra de los mismos que juramentaba, demuestra que NO ESTÁ PREPARADO para encabezar la boleta morada… Todavía, no es candidato, la consulta no fue vinculante, ¿tropezaremos DOS VECES CON LA MISMA PIEDRA?...”, citan.

“Buenos días, abril 15 #SeVan en 1 año, 1 mes, 2 días. Cantarán como gallo y pondrá como gallina, el ASPIRANTE se olvida que las municipales son en 9 meses y nadie es loco para lanzarse solo contra el gobierno. La ALIANZA VA por AMOR O POR DOLOR bajase de esa nube”. Vuelven a citar.

Esta resolución, firmada por la presidenta del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética, Alejandrina Germán, así como todos los demás miembros, tiene fecha de este lunes 16 de octubre.

Salazar es médico anestesiólogo y en su vida política ha desempeñado cargos como embajador en Corea y Coordinador de La Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud.