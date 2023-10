Humberto Salazar tras expulsión del PLD: No me interesa estar en ese partido

El exembajador de Corea, Humberto Salazar, reaccionó a su expulsión “deshonrosa y de por vida”, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), este lunes.

A través de la red social X, antiguo Twitter, indicó que quien le pidió ingresar a esa organización política fue Danilo Medina el 27 de diciembre de 2020, pero que “nunca solicité el ingreso y, como es mi amigo, fue complacido”.

Aseguró que fue expulsado sin ser citado, notificado y escuchado, añadiendo que también se está “mintiendo en un acta” que fue enviada por WhatsApp.

“Por esta razón doy por no recibido el documento de marras y procedo a notificar al presidente del PLD la situación, reservándome el derecho de recurrir, en caso de que se intenten violar mis derechos a la defensa, al tribunal correspondiente. No me interesa estar en ese partido, pero sí no me quisieron escuchar, ahora si lo van a tener que hacer por amor o por dolor. Memoria contra el olvido”, dijo.

El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza Alejandrina Germán, expulsó de sus filas a Salazar luego de recibir dos denuncias de Juan Pérez Mejía y Delvys Franco, ambos miembros del Comité Central del PLD, quienes lo acusaron de emitir opiniones en contra de Abel Martínez y esa organización política.