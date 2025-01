Estas fueron las películas más taquilleras de 2024

Las películas animadas dominaron la escena del séptimo arte en 2024, siendo "Intensamente" la más taquillera del año con 1,698 millones de dólares recaudados y destronando a "Frozen" (2013) como la película animada más taquillera de la historia.

"Deadpool & Wolverine", que protagoniza Ryan Reynolds y Hugh Jackman, ocupó el segundo lugar en taquillas con 1,338 millones de dólares.

Otra producción cinematográfica infantil que logró estar entre las que recaudaron más dinero el año pasado, también está "Moana 2", que obtuviera 882 millones de dólares, y le sigue "Duna: parte dos" como 714 millones.

La adaptación del exitoso musical de Broadway, "Wicked", se alzó con el puesto número cinco al conseguir 634 millones de dólares.

Por último, "Godzilla x Kong: The New Empire (571 millones), "Kung Fu Panda 4" (547 millones), "Venom: The Last Dance" (476) y "Beetlejuice Beetlejuice (451) completan la lista.