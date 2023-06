Joel Ambioris Pimentel García (La J), implicado en la operación Halcón IV, calificó de “atropello” las acusaciones en su contra por parte del Ministerio Público, que lo señala como la persona detrás de las amenazas de muerte en contra de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“A mi padre se lo llevaron detenido, a una exesposa mía también, es un atropello lo que han hecho conmigo, porque si usted no tiene prueba, no puede hacer un daño a esa persona”, dijo el acusado en una entrevista en el programa “Somos Pueblo” (YouTube).

En el espacio también reiteró que está de acuerdo que se profundicen las investigaciones ya que asegura ser “inocente” y que la “verdad saldrá a la luz”.

“Las autoridades que están investigando el caso, al final van a ver una luz para mí, yo estoy deseoso que sigan investigando porque no tengo una vida en el país, no sé porque algunos medios se han dedicado hacerle daño a mi persona”, aseguró “La J”, quien manifestó además “estar sorprendido con la acusación que se le hace”.

Nino Come Mezcla y "Forty Two"

Asimismo se negó tener vínculos amistosos con José Hamilton Ureña, apodado "Nino Come Mezcla", también acusado de ser cabecilla de una red criminal que opera supuestamente en Santiago.

“Yo no sé de la vida de Nino, no puedo hablar de la vida de Nino porque yo no sé de la vida de nadie, yo sé de la vida mía. Yo no vine aquí acusar a nadie, de Nino no me hable”, respondió a los entrevistadores a quien les confesó que “sí conoce a Deivys Santiago Santiago Cruz” (Forty Two)”.

Origen de su apodo

En cuanto al origen de su apodo, “La J” explicó que viene de un tiempo atrás cuando trató de incursionar en la industria de la música y a partir desde ese momento lo identifican de esa manera.

Pimentel Garcia, radicado en Europa desde hace varios años, hizo énfasis en que lo único que quiere es que investiguen y den a conocer de dónde provino la supuesta llamada amenazante, alegando que no fue él quien la realizó.

“Yo lo único que quiero es que investiguen esa llamada, supuestamente llamada y que sigan investigando, yo no voy a entorpecer ninguna investigación que hagan, yo estoy en entera disposición que investiguen y que limpien mi nombre; lo quiten de eso”, expresó.

Persecución

“La J” figura en la lista de personas perseguidas por las autoridades mediante la operación combinada denominada Halcón IV, la cual fue desplegada el pasado martes en varias provincias del país.

Al igual que La J, Nino Come Mezcla es buscado por las autoridades.

A ambos implicados se les acusa de ser comandar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, sicariato y otros delitos en la zona del Cibao central.