Procuradora Miriam Germán confirma le amenazaron con matar a su hijo

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, confirmó este martes que recibió amenazas de muerte y que estas intimidaciones fueron dirigidas a uno de sus hijos.

Germán Brito ofreció estas declaraciones al arribar a las instalaciones de ese órgano de justicia, donde fue recibida por decenas de representantes de organizaciones civiles que acudieron al lugar para expresar su solidaridad a la procuradora tras lo sucedido.

Los manifestantes llegaron al sitio bajo la consigna "Miriam no está sola" y permanecieron allí por más de treinta minutos.

Allí fueron recibidos por la seguridad de la dependencia y por la propia procuradora a quien se le pudo observar con un semblante de preocupación al hablar sobre la amenaza de muerte contra su hijo, la cual proviene de un supuesto grupo criminal que opera en las cárceles del país.

En cuanto a las investigaciones por parte de los organismos de seguridad, la magistrada no quiso ofrecer más detalles, ya que se trata de "una cuestión que debe llevarse con discreción por la gravedad del asunto".

La procuradora aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los ciudadanos su apoyo incondicional, desde el momento en que se dio a conocer la información.

“He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad tendida en el camino...

Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que si les tocaban a su gente en las cárceles, yo no sé cuáles son sus gentes, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía, que el que escribía, y lo dijo así mismo, `yo le puedo mandar a matar a su hijo´”, dijo la procuradora a la prensa en la explanada de la Procuradurìa esta mañana.

Mientras que los grupos participantes en la cruzada de apoyo, colectivo organizado bajo el nombre “Fuerzas Solidarias”, expresaron que continuaran con este tipo de actividades hasta que la funcionaria este fuera de peligro.