Ingenieros acudieron a Jet Set tras autorización de nuevo peritaje técnico

Ingenieros asistieron este viernes al Jet Set, luego de que el juez Raymundo Mejía ordenara un nuevo peritaje técnico en torno al colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 80 heridos.

El magistrado, quien anteriormente había declarado inadmisible una solicitud similar, posteriormente aceptó el pedimento de la defensa de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, permitiendo así la realización de una nueva evaluación independiente al informe presentado por el Ministerio Público en 2025.

Para llevar a cabo este peritaje fueron designados diversos ingenieros, entre ellos Alfonso Ibarreta, con el objetivo de analizar a profundidad las condiciones estructurales asociadas a la tragedia.

El estudio contempla un análisis del concreto, así como evaluaciones de carbonatación y petrografía, además de pruebas químicas y de corrosión del acero de refuerzo utilizado en la edificación colapsada.

El contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, Antonio y Maribel Espaillat fue calificado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso como

“innecesario y absurdo”.