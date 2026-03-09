La reflexión de Karol G en el Día de la Mujer: pensó que habría sido ​“chimba” nacer hombre

Karol G reveló que por mucho tiempo deseó ser hombre al pensar que no podría cumplir sus sueños por ser mujer.

La cantante reflexionó en el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se conmemora la lucha de los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 por igualdad y mejores condiciones laborales, sobre lo orgullosa que está de su género tras superar sus frustraciones y convertirse en un ejemplo de éxito.

“Por muchos años pensé: ‘Qué chimba hubiera sido haber nacido hombre…’. Lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades porque, de cierta forma, todo lo que quería hacer parecía estar condicionado a que era mujer… y que por ende no lo iba a lograr”, escribió en sus historias.

“Hoy, después de tantos años de experiencias, de dificultades, de caídas y aprendizajes, me siento infinitamente agradecida y especial de ser mujer. Y si volviera a nacer y pudiera elegir, elegiría de nuevo serlo”, explicó.