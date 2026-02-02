Kiko El Crazy sufre accidente de automovilístico: no hubo pérdida humana

Kiko El Crazy protagonizó en un nuevo accidente de automovilístico tras el percance que sufrió el pasado viernes, cuando perdió los frenos de su yipeta Chevrolet Tahoe mientras de desplazaba por la carretera de Jarabacoa.

Según un comunicado enviado por el equipo de trabajo del cantante urbano, la madrugada del día 1 de febrero, alrededor de las 3:00 a.m., Kiko se vio involucrado en un accidente de tránsito cuando se dirigía a su último compromiso laboral de esa noche.

"El accidente ocurrió producto a que un motorista se atravesó de manera inesperada en la vía, obligando al exponente (quien conducía el vehículo en el que se desplazaba) maniobrar para evitar una colisión directa. Como resultado de dicha maniobra, el vehículo impactó contra un árbol y posteriormente con otro vehículo", cita.

Asimismo, desligan a Kiko de cualquier culpa, además informan que "él actuó de manera responsable y humana, brindando asistencia inmediata y realizando todos los movimientos necesarios, tanto legales como personales, para garantizar la atención adecuada de un motorista que resultó herido", quien se encuentra estable y está recibiendo las atenciones pertinentes, desmintiendo la versión de que hubo un fallecido.

Por último, piden respeto a los medios y ofrecen recompensa de 50 mil pesos para encontrar el celular del artista, el cual fue sustraído durante el accidente.

Para cualquier información comunicarse al 809-632-5558.