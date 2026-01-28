Kiko El Crazy resulta ileso tras perder frenos de su vehículo en carretera de Jarabacoa

El exponente urbano Kiko El Crazy compartió el momento en el iba conduciendo por una carretera con pendiente descendente en Jarabacoa cuando perdió los frenos de su yipeta Chevrolet Tahoe y fue salvado por el conductor de otro vehículo.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se ve cuando el cantante choca contra una Toyota 4Runner que va delante para detener su Tahoe.

“Dios nunca abandona a sus hijos, me puso una guagua en una bajada de Jarabacoa para que frenara, ya que no encontré nada de freno. Gracias, Dios, por cuidarme. Te amo”, escribió Kiko en su cuenta de Instagram.

Ambos vehículos pudieron mantenerse en la vía y tanto el conductor que brindó su ayuda como el artista y sus acompañantes salieron ilesos del accidente que no llegó a mayores.