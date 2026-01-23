Yailin envía mensaje ante incendios forestales en Chile

A raíz de los incendios forestales que afectan la región centro-sur de Chile, la cantante dominicana Yailin 'La más viral' envió un mensaje de solidaridad y apoyo a sus fanáticos en el país sudamericano.

La exponente urbana, quien en julio del año pasado ofreció su primer concierto en la capital chilena, se expresó este jueves con optimismo a través de sus redes sociales ante el siniestro por el cual el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el estado de catástrofe en dos regiones del país.

"Hoy la tierra llora en silencio y el fuego se lleva casas, recuerdos y sueños. Pero entre las cenizas nace algo más fuerte: tu gente. Manos que no sueltan, corazones que no se rinden, un país que se abraza cuando más duele", dice una imagen publicada por Yailin.

"Que el humo se disipe, que la lluvia llegue, que la esperanza vuelva a brotar como brota la vida después del incendio", añadió.

"Chile no arde: Chile resiste", concluyó.

Según AP, las autoridades informaron el jueves que el número de decesos ascendió a 21 y, los lesionados, a 305. Las viviendas destruidas por los voraces fuegos ya totalizan 878, mientras que las personas albergadas se elevaron a 625, la gran mayoría de ellos en la región del Bío Bío, la más afectada. Hasta el momento, se contabilizan más de 20.400 damnificados.