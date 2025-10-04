Jezzy El Chef se inspira en el Lápiz Conciente pero hace su propia receta en el rap

El exponente urbano dominicano Jezzy “El Chef de los Versos” apuesta a su nuevo tema, "Qué sensación", con el que busca seguir expandiendo su presencia en el mundo urbano.

El audio del tema se posicionó en el puesto #1 en tendencias de YouTube en todo el país, confirmando el alcance y la popularidad del artista, informaron sus promotores.

A las 16 horas de estrenado el sencillo, Jezzy lo interpretó en vivo durante una de sus presentaciones, y el público sorprendió al corear cada una de las letras de la canción.

Actualmente, Jezzy se encuentra en uno de los momentos más activos de su carrera, presentándose en 7 a 9 fiestas semanales en distintos puntos de la República Dominicana, consolidándose como uno de los urbanos más solicitados del momento.

Este fin de semana, además, Jezzy tuvo una participación en el programa de DJ C-Lo en X 96.3 FM, emisora de Univisión en Nueva York.

DJ C-Lo, una de las figuras más influyentes de la escena neoyorquina, conduce un espacio líder en las noches de viernes y sábado, y también forma parte del equipo de Hot 97, la emisora número uno de hip hop en la Gran Manzana.

Video Jezzy - Que Sensación. AUDIO.



Durante la entrevista, Jezzy compartió sus influencias artísticas y empresariales. Confesó que como rapero ha recibido gran inspiración de Lapiz Conciente, mientras que como empresario se inspira en el ejemplo de El Alfa, figura indiscutible del género urbano.

Jezzy anunció que próximamente estará en los Estados Unidos en una gira junto a JKB Music, llevando su propuesta musical al público latino en Norteamérica.