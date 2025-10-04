Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Urbano

Jezzy El Chef se inspira en el Lápiz Conciente pero hace su propia receta en el rap

Jessy el Chef afirma que como rapero ha recibido gran inspiración de Lapiz Conciente.

Jessy el Chef afirma que como rapero ha recibido gran inspiración de Lapiz Conciente.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El exponente urbano dominicano Jezzy “El Chef de los Versos” apuesta a su nuevo tema, "Qué sensación", con el que busca seguir expandiendo su presencia en el mundo urbano.

El audio del tema se posicionó en el puesto #1 en tendencias de YouTube en todo el país, confirmando el alcance y la popularidad del artista, informaron sus promotores.

A las 16 horas de estrenado el sencillo, Jezzy lo interpretó en vivo durante una de sus presentaciones, y el público sorprendió al corear cada una de las letras de la canción.

Actualmente, Jezzy se encuentra en uno de los momentos más activos de su carrera, presentándose en 7 a 9 fiestas semanales en distintos puntos de la República Dominicana, consolidándose como uno de los urbanos más solicitados del momento.

Este fin de semana, además, Jezzy tuvo una participación en el programa de DJ C-Lo en X 96.3 FM, emisora de Univisión en Nueva York. 

DJ C-Lo, una de las figuras más influyentes de la escena neoyorquina, conduce un espacio líder en las noches de viernes y sábado, y también forma parte del equipo de Hot 97, la emisora número uno de hip hop en la Gran Manzana.

Jezzy - Que Sensación Prod by: Herido No Muerto & Chael Produciendo Disponible en todas la plataformas LETRA: Que sensación ella me causa… cuando pasa por el bloque… Quiero saber dónde está casa… Para mañana llevarle flores… Es de consejo que te digo que no te enamore Yo soy un muñeco muñeca no siento nada Yo sé que tú te fundiste fue por mi pensamiento Que no quiero pistola yo lo que quiero una granada Puede ser que el día de mañana tú me olvide con una familia linda como los cuentos de Ada Ojalá y el día que te case no estemos en nota Nos montamos en un carro y frenamos allá a mano armada Que sensación ella me causa… cuando pasa por el bloque… Quiero saber dónde está casa… Para mañana llevarle flores… El Koda me ve y me dice que nunca me quite Voy hacer historia antes de yo retirarme Esa gente anoche estaban hablando de un negocio Ese cuello estaba muy gordo y tuve que montarme No tenía cualto y ella quería divertirse Tratando de entenderla porque tiene 30 y pico Yo soy un niño empezando a conocer el mundo Siempre paro en alta sin tener que usar perico Un porte elegante me dijo que era doctora Yo con un tumbao como que trabajo en un punto Ella me busca le gusta como yo la sing* Pero por mi clase social no podemos estar juntos Que sensación ella me causa… cuando pasa por el bloque… Quiero saber dónde está casa… Para mañana llevarle flores… ________________________________________ Si te gustó este video comenta debajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Activas las notificaciones ¡No te pierdas ningún estreno! https://bit.ly/JezzyYouTube ________________________________________ Sigue a Jezzy / Follow Jezzy: https://www.instagram.com/jezzyelchef/ https://www.tiktok.com/@jezzyelchef https://spoti.fi/48124hO Official Music Audio by Jezzy performing Que Sensación featuring. The music video and sound recording is protected by the Content ID system. All rights reserved. jezzy,que,sensacion Video

Jezzy - Que Sensación. AUDIO.


Durante la entrevista, Jezzy compartió sus influencias artísticas y empresariales. Confesó que como rapero ha recibido gran inspiración de Lapiz Conciente, mientras que como empresario se inspira en el ejemplo de El Alfa, figura indiscutible del género urbano.

Jezzy anunció que próximamente estará en los Estados Unidos en una gira junto a JKB Music, llevando su propuesta musical al público latino en Norteamérica.

Tags relacionados