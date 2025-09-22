Exponente urbano Martín Lora sufrió accidente de tránsito y uno de sus acompañantes murió

El exponente urbano Martín Lora confirmó que sufrió accidente de tránsito durante el fin de semana junto a su equipo de trabajo.

A través de sus historias de Instagram, Lora reveló que uno de sus acompañantes murió en el siniestro que ocurrió la noche del sábado mientras se desplazaban a bordo de un vehículo Bentley por la autopista Juan Pablo Duarte tras salir de una presentación en una discoteca.

"Hoy les escribo con el corazón en pedazos. Anoche sufrimos un accidente en el cual perdimos a un amigo, no encuentro palabras para describir el dolor que siento. Paz a su alma", el cantante.

Crazy Design sale ileso tras accidente de tránsito junto a su equipo de trabajo Lea también

La noticia circuló cuando Crazy Design, quien ese mismo día fue víctima de un accidente automovilístico en la entrada de Villa Altagracia cuando se trasladaba hacia la provincia Hermanas Mirabal, informó que su colega perdió a su chofer en una situación similar a la suya.

Por su lado, Crazy afirmó a través de una transmisión en vivo en Instagram que en su caso no hubo heridos.