Crazy Design sale ileso tras accidente de tránsito junto a su equipo de trabajo

El cantante urbano Crazy Design salió ileso esta madrugada tras sufrir accidente de tránsito junto a su equipo de trabajo cuando se desplazaban por la autopista Juan Pablo Duarte.

A través de redes sociales se hizo viral la fotografía del vehículo volcado hacia un lado en la entrada del municipio de Villa Altagracia.

Por su lado, Crazy afirmó a través de una transmisión en vivo en Instagram que no sufrió ninguna lesión y que se encuentra en perfecto estado físico, así como también sus acompañantes.

“Sí, mi gente, estamos bien, gracias a papá Dios, cosas que pasan normal, eso es parte del deporte. Lo importante es estar con Dios, eso es material”, expresó.

Asimismo, reveló que su colega Martín Lora también pasó por una situación similar, pero en su caso murió alguien de su equipo.

Según el portal De Último Minuto, pese al percance, el intérprete decidió continuar su recorrido hacia la provincia Hermanas Mirabal, específicamente a Salcedo, donde lo esperaba un compromiso artístico.

Se recuerda que, en el año 2016, casi perdió la vida cuando perdió el control de su motocicleta e impactó contra un automóvil, por lo que tuvo que ser operado de una pierna.