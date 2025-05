Farruko: No puedo ser recordado como el tipo de la canción de 'Pepas', yo soy más grande que eso

Farruko apareció con una nueva apariencia física Medellín, Colombia, previo a la celebración de los Premios Heat, donde habló del momento oscuro que estaba pasando internamente al mismo tiempo que estaba teniendo éxito con “Pepas”.

“No podemos tener ese éxito de afuera sin primero tener el de adentro y creo que fue lo que me pasó a mí. Yo creo que tuve éxito primero afuera y a través de los cantazos pude encontrar éxito adentro y ahora convivo con los dos”, expresó el artista en una conferencia con medios de comunicación y artistas emergentes, organizada por los Heat Latin Music Awards.

El artista urbano dijo que mientras estaba atravesando una temporada exitosa con su hit “Pepas”, no tenía éxito personal y se sentí “vacío” porque no tenía orden en su vida.

“Esa canción se me fue por encima, en cuestión de que fue más grande que la misma carrera de Farruko y yo no estaba ready para todo ese éxito”, dijo el urbano.

Farruko expresó que quizás si esa canción le hubiera llegado cuando él tuviera más edad, todo hubiera sido diferente porque estaría preparado para lidia con todo lo que conllevó.

Indicó que no hizo esa canción con la intención de dañar a nadie, sin embargo cuando vio la pegada que tuvo el tema reflexionó y llegó a la conclusión de que si le pasara algo, no quería que esa fuera la canción con la que fuera recordado.

“Yo soy padre de siete hijos y eso me ha ayudado mucho; relacionarme con mis hijos y yo decía `No puedo ser recordado como el tipo de la canción de Pepas, yo creo que yo soy más grande que eso´ y esa competencia con mi mismo éxito fue lo que me hizo reflexionar”, expresó.

Asimismo, aclaró que no culpa ni juzga a ningún artista que cante ese tipo de música “porque es su arte. Lo mío fue algo muy personal yo decía `yo no quiero cantar una careta o cantar algo qu eno estoy viviendo`”.

Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del puertorriqueño, dijo que hoy en día las redes sociales obligan a que los artistas demuestren lo que están cantando.

En ese sentido, sostuvo que aunque está consciente que los artistas no tienen la obligación de educar los hijos de otros, también se debe tomar en cuenta la circunstancia en la que se crían algunos niños y la influencia que la música puede tener en ellos.

En varias ocasiones, Farruko ha dejado claro que no está orgulloso de su tema “Pepas”, la cual contiene letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas, incluso en 2022 el artista no quería recibir la estatuilla que se ganó en Premios Juventud por esta canción. El artista sorprendió en ese mismo año con su conversión al cristianismo.

El reguetonero, quien explicó que su nueva apariencia física ahora más delgado se debe a que enfrentó algunos problemas de salud y decidió tener un estado de vida más saludable, se estará presentando en los Premios Heat este 29 de mayo en el Coliseo Iván de Bedout.

La premiación sale por primera vez, desde su creación, de Punta Cana, República Dominicana, y se trasladó a la ciudad de las flores, Medellín, donde también se celebrará el Festival Heat este 30 de mayo.