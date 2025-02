Lomiiel: De desarrollarse en una familia cristiana a ser líder del dembow

Una de las canciones más escuchadas el año pasado fue “Hay Lupita”, un pegajoso tema que traspasó fronteras. Su intérprete, Lomiiel, no solo compuso la canción, sino que logró que se convirtiera en una sensación que actualmente cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube a tan solo diez meses de su lanzamiento.

Gracias a este éxito ganó a “Mejor Canción Dembow” en Premios Lo Nuestro 2025.

Marcos Santana, su nombre de pila, es de La Romana y creció en un hogar de valores cristianos.

Aunque visitaba la iglesia, su verdadera pasión siempre ha sido la música urbana, en especial el dembow, un género que no es bien recibido en ambientes religiosos.

Aun así, no descarta explorar su fe a través de las letras: “Yo puedo cantar canciones que sean dirigidas para el señor”.

Al principio su familia y entorno, con creencias religiosas, vieron con recelo su preferencia musical, pero con el tiempo cambiaron de opinión. “Primero me vieron como un loco, pero luego vieron los resultados”, así lo contó Lomiiel en el El Cuartico de LISTÍN DIARIO.

El exponente urbano dijo que tras mudarse a Azua decidió enfocarse de lleno en la música, en la que ya lleva más de un año.

Al terminar el bachillerato, le interesó la Ingeniería en Sistemas por su afinidad en la informática, sin embargo, no inició los estudios superiores.

A sus 21 años, tiene un hijo de un año. Aseguró que disfruta el tiempo con su hijo y que es muy feliz junto a él. “Se siente bien quererlo y dedicarle tiempo” dijo.

Para él, es primordial mantener un equilibrio en su vida: “Para todo uno tiene que tener una balanza, hay que saber sobrellevar: tiempo libre, tiempo de trabajo y tiempo para la familia”.

Lomiiel lleva una vida tranquila y disciplinada. Se levanta temprano sin importar la hora a la que se haya acostado por trabajo.

“Yo no tomo, yo no fumo, mi vida siempre ha sido relax”, dijo el urbano.

Lomiiel junto a las periodistas del podcast El Cuartico, Yerlendy Abad, Ashley Ann y Floranyi JáquezJorge Martínez

El joven urbano ha logrado mucha notoriedad en tan poco tiempo. Es el intérprete de temas como “No me la sube”, “Tú quiere bailar” y “Qué chulada”, y ha colaborado con otros exponentes de su categoría como Papera, Donaty y La Perversa. Próximamente, lanzará su próximo sencillo “Pa que lo baile”.

Gracias a su temprano ascenso en la música, ha logrado conocer a figuras como Travis Scott, con quien incluso tuvo la oportunidad de abrir algunos conciertos en su última gira.

También mencionó que posiblemente lance un proyecto musical en colaboración con Drake.

Entre los países que ha visitado, Brasil es el que menos le ha gustado, especialmente por la comida y el idioma. “Soy muy selectivo con la comida” confesó.

Además, le gustan mucho los tatuajes, su favorito es uno en el brazo porque “no se entiende”, lo cual le parece atractivo. A la vez suma a su lista uno con las palabras “Love me for who I am” (Ámame por quién soy), que es especial para él porque lo representa.

Lomiiel es un joven muy centrado en lo que quiere, a su corta edad y con tan solo cimientos en la industria, ha logrado grandes cosas con su trabajo.

Su mayor inversión hasta el momento ha sido una casa valorada en 12 millones de pesos, pero también ha apostado por bienes raíces.

Su primer tour por Estados Unidos, fue todo un éxito con un total aproximado de 47 presentaciones.

Añadió que su noche más ocupada en lo que tiene de carrera, llegó a hacer hasta nueve shows seguidos.

El exponente tiene mucha confianza en sí mismo y se autodenomina como de los artistas del momento más influyentes en escenarios internacionales, haciendo énfasis en que lo ha logrado solo y los demás lo han hecho recibiendo “ayuda”.

Actualmente, está nominado a Revelación del Año en los Premios Soberano, compitiendo con Mestizo Is Back, Papera y Yaisel La Melodía.

Como consejo para quienes quieren incursionar en la música, dice que, “Se pongan para lo de ellos, que trabajen, que se enfoquen y que tengan disciplina”.