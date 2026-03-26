Julián Gil se queja ante la entrada del próximo proyecto de Santiago Matías a Univision

El actor Julián Gil criticó la decisión de Univision de unirse a Santiago Matías para la transmisión de su próximo proyecto: “Planeta Alofoke”.

A través de redes sociales, Gil comentó en la publicación donde la cadena hizo el anuncio: “Mi humilde opinión… Que no me han pedido: no me parece”.

Esto, generó una discusión en Instagram entre ambos, donde el empresario dominicano acusó de 'mal padre' al artista argentino.

“¿Ya pagaste la manutención de tu hijo? ¿Te lo dejan ver? Los míos yo los veo cuando quiera, no he fallado como padre”, respondió Matías en ese mismo post.

Asimismo, Matías también destacó los beneficios que obtiene Univision al tenerlo en su parrilla de programación, por lo que dijo que la cadena lo elegiría a él por encima de Gil, quien afirmó que no será el quien saldrá de dicha empresa.

“¿Quién te ha dicho a ti Julián Gil, que yo necesito a Univision, Univision necesita a Alofoke”, escribió en sus historias.

“Univision debe besarme los pies a mí, que ustedes, su mierda de talentos están desfasados, antiguos y nadie los consume. Tuvieron que llamar al mejor, Alofoke, para romperle el culo a Telemundo”, añadió.

Por su lado, Gil recordó las declaraciones de necrofilia que realizó el youtuber hace unos días.

“Prefiero que la gente piense que soy un mal padre a que me amen por querer acostarme con una muerta”, aseveró.