Nicole "Snooki" Polizzi revela que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino

La exparticipante del reality de MTV "Jersey Shore", Nicole “Snooki” Polizzi, reveló este viernes su diagnóstico de cáncer de cuello uterino en etapa uno.

Al compartir la noticia con sus seguidoras en TikTok, la chilena destacó la importancia de la prueba de Papanicolaou.

“Obviamente no fue la noticia que esperaba. Pero tampoco fue la peor noticia, simplemente porque lo detectaron tan pronto. Por eso les digo literalmente que se hagan la citología vaginal. Tengo 38 años. Llevo tres o cuatro años luchando con citologías vaginales anormales”, expresó en un video.

“Y ahora, mírenme, en lugar de posponerlo porque no quería ir, me dolía y tenía miedo, simplemente me lo hice, y el cáncer está ahí, solo está en etapa I y es curable”, afirmó.

Hace un mes, los médicos habían encontrado células cancerosas en el cuello uterino de Polizzi, quien este 20 de febrero dio a conocer el resultado de una biopsia de cono.