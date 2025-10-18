Astrid Rivera se despide de ‘Despierta América’: “Florecer duele, pero también libera”

Astrid Rivera se despidió oficialmente de ‘Despierta América’ tras dar a conocer su renuncia el mes pasado.

Luego de 8 años como reportera del espacio matutino de Univision, la presentadora puertorriqueña decidió decir “adiós” para iniciar un nuevo camino profesional.

Este sábado, Rivera compartió con sus seguidores varias frases a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde habla de “liberación”.

“Florecer duele, pero también libera”, dice una de las imágenes del post. Y añade: “Este año me está recordando que solo debo quedarme donde mi corazón se sienta tranquilo”.