Astrid Rivera se despide de ‘Despierta América’: “Florecer duele, pero también libera”

Luego de 8 años como reportera del espacio matutino de Univision, la presentadora puertorriqueña decidió decir “adiós” para iniciar un nuevo camino profesional.

Astrid Rivera se despidió de ‘Despierta América’ a través de su Instagram.Foto: Instagram

Astrid Rivera se despidió oficialmente de ‘Despierta América’ tras dar a conocer su renuncia el mes pasado. 

Luego de 8 años como reportera del espacio matutino de Univision, la presentadora puertorriqueña decidió decir “adiós” para iniciar un nuevo camino profesional. 

Este sábado, Rivera compartió con sus seguidores varias frases a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde habla de “liberación”. 

“Florecer duele, pero también libera”, dice una de las imágenes del post. Y añade: “Este año me está recordando que solo debo quedarme donde mi corazón se sienta tranquilo”. 

