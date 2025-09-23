Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

Miss Universo 2026 ya tiene su sede.

La edición número 75 del certamen será celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, según anunciaron este martes la organización y la gobernadora Jenniffer González.

“Hoy como gobernadora es un privilegio anunciar que Puerto Rico será la sede de Miss Universe 2026, celebrando el 75 aniversario del certamen”, dijo González sobre el concurso que cada año es visto por más de 160 países.

El evento tendrá una inversión pública de $9 millones, que se dividirán en $4 millones este año y $5 millones el próximo año fiscal, reportó El Nuevo Día.

“Estamos contemplando un impacto en toda la isla. La producción se realizará con talento puertorriqueño. Habrá 10 eventos además del certamen. Miss Universe 2026 va a dejar un impacto cultural importante”, agregó.

El espectáculo regresará a la isla por cuarta ocasión tras sus ediciones de 1972, 2001 y 2002.

Las Miss Universo puertorriqueñas Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006) estuvieron presentes durante el anuncio, donde también Dayanara Torres, quien ostentó el título en 1993, se conectó a través de una videollamada.

El próximo 21 de noviembre, la danesa Victoria Kjær coronará a su sucesora en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia.