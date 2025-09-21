Muere periodista mexicana Débora Estrella en accidente de aéreo

La periodista mexicana Débora Estrella murió este sábado a los 43 años en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de García, Nuevo León, México.

Estrella, quien era conductora principal de Telediario Matutino en Monterrey, de la cadena Grupo Multimedios, viajaba en una avioneta junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también falleció en el siniestro.

Según el diario Milenio, que pertenece al mismo conglomerado de medios en el que trabajaba la comunicadora, Protección Civil del Estado confirmó la identidad de las dos víctimas mortales.

La presentadora también estaba a cargo de noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana.

El medio lamentó la pérdida: "En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera".