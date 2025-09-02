Celinee Santos se convierte en la doceava eliminada de 'Top Chef VIP 4': "No apostaba a mí"

La Miss República Dominicana 2024 Celinee Santos se convirtió en la doceava eliminada de la cuarta temporada del reality de cocina 'Top Chef VIP'.

Santos concluyó este lunes su polémica participación en el programa de Telemundo, donde confesó que no pensó llegar casi a la semifinal por su escasa experiencia en los fogones.

"Pensé que iba a salir en el segundo episodio, nunca pensé que iba a ser la participante número doce. Vengo de no cocinar nada, más que arroz, habichuela y tostones", afirmó.

"El tema que ha sucedido con mis compañeros es que siempre he sido muy abierta, siempre he dicho lo que pienso directamente", dijo sobre sus enfrentamientos durante la temporada.

Asimismo, la beldad señaló que su objetivo era resaltar la gastronomía de su país natal.

"Les comento que no pensé que iba a llegar tan lejos, no apostaba a mí al principio, fue después en el camino que me fui desarrollando, pero les voy a decir que hay Celinee para rato y que siempre que tenga la oportunidad de representar la República Dominicana lo voy hacer dignamente", comentó.

La semana pasada, la reina de belleza acusó a sus compañeros de "despreciarla" y "sabotearla".

A mediados de agosto, Santos también protagonizó un momento de tensión en el "reality show" después de casi un mes ausente por problemas de salud. Su actitud hacia la presentadora Carmen Villalobos fue la "gota que desbordó la copa".

A lo largo de su participación, la beldad recibió críticas por su "falta de organización e higiene" en su área.