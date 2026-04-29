EEUU acusa de narcotráfico a gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.

Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros nueve "antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden" se asociaron con el Cártel de Sinaloa "para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos".

Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como "Los Chapitos", ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los 'Chapitos', a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos", dice el documento.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.