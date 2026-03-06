Yubelkis Peralta en espera de su tercer hijo, con nominación a Soberano y un matrimonio tradicional

“Lo que él gana es de la casa y lo que gano yo es mío”, así Yubelkis Peralta dejó claro que mantiene un matrimonio tradicional donde el hombre se ocupa de la mayoría de los gastos del hogar, negando rumores malintencionados que circulan en la farándula.

La presentadora de televisión e influencer lleva siete años de casada con el empresario Marcos Bona, con quien espera su tercer retoño, una niña.

“Yo me encargo de pagar la luz y de comprar la ropa de los niños”, precisó durante una conversación en el podcast de LISTÍN DIARIO, “El Cuartico”, donde, además, reveló que no pensaba tener más hijos, pero su esposo la convenció, y después de sus vacaciones en un crucero por Europa se enteraron de la noticia.

Aunque reconoce que su marido también cumple con su rol de padre en la crianza y educación de sus hijos con su presencia en las actividades diarias de estos, entiende que los niños requieren de tiempo, por lo que aseguró que será su último parto.

“Lo buscamos, pero yo estaba negada a la posibilidad de un tercer embarazo porque yo hago ya muchas cosas: los tres negocios, la creación de contenido para Instagram que es asociado mucho con marcas, o sea que hay compromisos de fechas y demás, mi contenido de YouTube que es mucho más dinámico, ahí no hay tanto, pero tenemos el compromiso de tener todas las semanas nuevo contenido, y el evento que hacemos todos los años que es Beauty Blue”, detalló.

Peralta mencionó que antes de convertirse en madre una de sus mayores preocupaciones era el cambio que pudiera experimentar su cuerpo.

“Yo soy muy disciplinada con los ejercicios, soy de muy buen comer, pero con los dos bebés que he tenido he podido lactar, entonces la lactancia me ayudó muchísimo a recuperar mi peso, a mantener en forma y su poco de esfuerzo porque todo es esfuerzo”, explicó Peralta, quien aclaró que solo se sometió a un aumento de senos antes de tener a su primogénita.

Yubelkis Peralta durante su visita a Listín Diario junto a las periodistas Audry Trinidad, Yerlendy Abad y Floranyi Jáquez.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

Nominación a YouTuber del Año

Junto a su embarazo de cinco meses, Yubelkis Peralta también celebra su nominación a YouTuber del Año en Premios Soberano 2026, su primera vez nominada en 20 años de carrera en los medios de comunicación. En la premiación compite junto a Santiago Matías (Alofoke), El Dotol Nastra, Nany Flow y Luinny Corporán.

La comunicadora inició a los 16 años en la pantalla chica de la mano del productor Ángel Puello en el programa “Aquí está la solución”, transmitido por Telecentro. Luego, pasó a “La Súper Makinaria” con Héctor Reynoso, de Digital 15, donde conoció a Juan Ramón Gómez Díaz, presidente de Grupo de Medios Telemicro.

Peralta recuerda cómo tenía que trasladarse desde Santo Domingo Este hasta la ciudad para trabajar en televisión, mientras cursaba el bachillerato.

Su gran oportunidad fue en el legendario “La Opción de las 12” como conductora principal, además de participar en las comedias. Así como en “Sábado Extraordinario” y hasta el 2020 en “De Extremo a Extremo”.

Estudió locución en la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera, se formó en actuación en Bellas Artes y se graduó de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Después de dos décadas, Peralta fue nominada y no por su trabajo en televisión, sino como youtuber, medio que eligió tras su cancelación en pandemia.

Sobre su etapa en “De Extremo”, Peralta señaló que las diferencias con algunas de sus excompañeras o de las animadoras actuales de ese programa quedaron atrás. Asimismo, dijo que no le interesa regresar a la televisión, a propósito de la reciente salida de varios espacios televisivos, como “Esta Noche Mariasela” y “Pamela Todo un Show”.

“Por mi tiempo, no está en mi norte, nunca me ha interesado tener un programa de televisión como negocio”, expresó.

“Yo no veo televisión, pero lo veo quizás en YouTube o los cortes a través de redes sociales. Hay un público que sí la consume, por ejemplo mi mamá, mi abuela, los niños sí se sientan, pero uno por el ajetreo de vida no tengo ese tiempo de sentarme a ver un programa completo como anteriormente”, indicó.

“No creo que esté en decadencia, los programas se están actualizando mucho con las redes sociales y al final yo puedo disfrutar de ellos de una manera más resumida”, añadió.