Pamela Sued se despide de “Pamela todo un show” tras 9 años al aire

La comunicadora Pamela Sued anunció que su programa de televisión “Pamela todo un show” saldrá del aire el próximo domingo 28 de septiembre.

A través de sus redes sociales, Sued reveló que dará fin al espacio que durante 9 años estuvo al aire cada domingo por Color Visión (canal 9).

“Me despido de esta etapa, pero no de ustedes. Porque lo que dejamos aquí, lo que vivimos juntos, eso se queda para siempre”, escribió Sued junto a un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Gracias por cada noche, cada sintonía. Esta no es una despedida… es un brindis por todo lo que viene. ¡Porque el show siempre continúa!”, afirmó.

Fue en marzo de 2016 que la presentadora inició con el ‘late night’ de fin de semana tras durar aproximadamente 12 años con programas diarios, desde el 2004 a 2011 en “Con Freddy y punto” y desde 2011 al 2016 con “Sigue la noche”.

A pesar de que incursionó en la pantalla chica a los 16 años, Sued ganó protagonismo en los medios de comunicación cuando se alzó con el título de Miss Comunicación en el certamen Miss República Dominicana 2004, que incluía un contrato de un año en Color Visión.