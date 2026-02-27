Mariasela Álvarez se despide de la TV diaria, "donde me gané el cariño y el respeto del pueblo”

"Hoy es el día más difícil, porque en verdad este es el último programa”, se le escuchó decir a Mariasela Álvarez al ingresar al estudio B, de Color Visión, la noche del pasado miércoles, cuando presentaba la entrega de su contenido habitual de “Esta noche Mariasela”.

Anoche regresó para la despedida final luego de 14 años pisando este lugar y dejando una huella indeleble en la televisión dominicana. No contuvo las lágrimas. También sonrió como pudo. Su familia estuvo para apoyarla. Por igual, varias de sus compañeras de oficio y gente cercana. Había muchas emociones encontradas. Y hasta el merengue de Jandy Ventura quiso apaciguar los ánimos.

El miércoles pasado, periodistas de Listín Diario llegaron hasta el camerino que ocupó todos estos años en Color Visión. Con los ojos visiblemente llorosos, acompañada de las periodistas Diana Lora y Nairobi Viloria, ella repasó momentos gloriosos de su vida aquí.

Entre el camerino, el pasillo y el estudio, el personal técnico reflejaba rostros apesadumbrados. A los cuatro músicos que tocaron en vivo durante 14 años se les hacía difícil entonar melodías alegres. Cuando el programa ya estaba en el aire, es Mariasela quien le pide que toquen música más alegre. “¡Me van a hacer llorar!”, exclamó.

Mariasela se despidió de la televisión diaria, pero no de los medios de comunicación. Por el momento se dedicará a organizar las ideas, descansar y llevar adelante la boda de su hija Rebeca. “Desde el viernes me quedaré sin trabajar”, dice y sonríe con dejos de tristeza, pero satisfecha de retirarse en el top de su carrera.

Mariasela Álvarez la noche del jueves 26 de febrero 2026 recibe muestras de cariño durante la emisión de su último programa "Esta Noche Mariasela", en Color Visión.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

Los hijos de Mariasela Älvarez (Chantal, Rebeca y Emmanuel) estuvieron presentes en el estudio de Color Visión para acompañar a su madre en la despedida del programa "Esta Noche Mariasela".JORGE MARTINEZ

En su mente madura una sombrilla de ideas: un podcast, su canal de YouTube, hacer televisión de temporada, y hasta propuesta para hacer radio. Esta última no le entusiasma del todo, ya que volver a un medio todos los días no le permitiría descansar.

Los 14 años seguidos en Color Visión (en 35 de carrera), de lunes a vienes, le privaron de disfrutar a plenitud de su familia, de sus tres nietos, a quienes solo ve los fines de semanas (cuando vienen al país) y es que llevar a la sociedad dominicana un producto terminado, de alta calidad comunicacional, conducía a Mariasela a estar “en modo programa” desde tempranas horas de la mañana hasta conciliar el sueño.

Largas reuniones de producción le ocupaban dos días a la semana. Su rutina iniciaba con ir al gimnasio, al llegar la tarde lavar el pelo, seleccionar su vestuario, accesorios, sin perder el ritmo de la producción del programa que comenzaba a las 8:00. Sobre todo, debía estar actualizada con los acontecimientos noticiosos nacionales e internacionales que iban surgiendo durante el día. Todo esto arropaba su vida.

El miércoles, Mariasela estaba triste y no lo negó ante los periodistas de Listín Diario: “Es un duelo y es normal, porque no son solo los 14 años de este programa, son los 35 años haciendo televisión. Es mi medio natural, donde inicié, crecí como profesional, donde me di a conocer y me gané el cariño, el respeto y la admiración del pueblo dominicano”.

Aunque se le observaba muy afligida, ella confirmó con firmeza su deseo de dejar la televisión diaria. “Sí, me quiero ir, porque necesito hacer una pausa. Tengo muchas cosas en mi vida ahora mismo, estoy entrando en un tercer acto en la vida, y deseo tomar la vida de otra manera".

Luego agregó: "La televisión en vivo, diariamente y con un tipo de contenido como el nuestro te exige mucha entrega y yo no tenía tiempo de hacer nada más, porque no solo se trataba de buscar los temas, los invitados, era llevar temas que fueran interesantes, yo no me conformaba con lo simple, siempre busqué que los temas pudieran aportar nuevos conocimientos, interesantes debates, había un esfuerzo intelectual detrás de la producción de los contenidos”.

Además de restarle tiempo a su familia, el diarismo televisivo le arrebató el hacer otros tipos de trabajos, como maestrías de ceremonias, un podcast u otros proyectos, además de compartir y asistir a actividades sociales.

Mariasela Álvarez con una sonrisa en su rostro en la noche de despedida de su programa de Color Visión, la noche del jueves 26 de febrero 2026.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

EL CIERRE DE UN CAPÍTULO

Mientras, ella cierra este capítulo con la satisfacción de que hizo un trabajo para todo tipo de audiencia, “sobre todo, el público aspiracional, ese que siempre tiene deseo de aprender, el que no se queda en lo superficial, la gente siempre se quedaba con las ganas de ver más, y eso era bueno, porque era una muestra de que al público le gustó lo que hicimos”.

En “Esta Noche Mariasela”, la comunicadora encontró el espacio, que conjuntamente con la fundación Jompeame, logró impactar las vidas de muchas personas, y eso es algo que guarda con amor en su corazón. Disfrutó que el programa se convirtiera en el espacio de reunir a la familia en torno a la televisión, una producción que era herencia de madres y padres que valoraban la buena televisión.

Otras de las partes importantes del programa fueron las mesas de debates. “Al principio nadie se quería arriesgar, en poco tiempo todos querían participar de la mesa de debate”.

Mariasela Álvarez afligida en uno de los momentos emotivos de la despedida de "Esta Noche Mariasela", en Color Visión.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

Mariasela Álvarez junto a José Checho Lora, Diana Lora, Nairobi Vilorio y Anderson Humor, la noche del jueves 26 de febrero 2026, en la despedida del programa "Esta Noche Mariasela".JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

DE SUS INICIOS

En 1991 el país atravesaba una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos. El presidente Joaquín Balaguer gobernaba un tercer período y la escasez de agua, gasolina, energía eléctrica y otros insumos hizo que muchas personas emigraran del país o se replantearan continuar con otros tipos de trabajos.

A Mariasalea le tocó cerrar su taller de arquitectura y experimentar en la televisión de los 90. La idea era un “Top Show”, tipo Cristina Saralegui, que muchos replicaron en otros países.

Mariasela y Milagros Germán trabajaron el proyecto con gran madurez, al tal punto que Freddy Beras Goico no las convenció de llevarlo a Punto Final, y es que Freddy les propuso que participaran también los humoristas.

La propuesta era atractiva, pero no le convencía por entender que llevar a personas a tratar temas privados, en ocasiones íntimos o temas tabúes, no era respetuoso que los humoristas fueran parte del espacio.

Así que se fueron a Radio Televisión Dominicana. Allí iniciaron con “Los Ojos Abiertos” y estuvieron al aire durante cuatro años. En unos meses Mariasela salía los domingos por el canal estatal con “Esta noche Mariasela” y luego pasó a Color Visión, en donde llevó al público un espacio con una innovadora producción y de alta calidad. Los últimos años esta etapa se transmitió por Telecentro.

Mariasela marchó en 2004 a España y allí amplió sus conocimientos y trabajó en la televisión española. En el verano del 2012 regresó con su espacio, pero esta vez en vivo y de lunes a viernes.

“Al volver quería tener contacto con la sociedad de otra manera y tenía que ser en vivo, pero yo quería que la sociedad civil no se usara de canal, yo quería ser parte de las transformaciones que esta sociedad estaba necesitando”, comentó.

El 17 de febrero de 2026, al anunciar su despedida de la televisión, Mariasela escribió un discurso en el que hizo sentir su parecer.

“Independientemente de que sea un proceso lo que más duele es saber que muchas gente lo necesitaba, más en estos momentos en donde la comunicación ha tomado un giro muy marcado entre lo vulgar y banal, en chistes fáciles y políticamente incorrecto, en chisme políticos y de la desinformación", puntualizó.

Sobre el tema abundó: "En medio de todo, este espacio, como nos han dicho, era un oasis al final del día, un lugar seguro en donde encontrar siempre la información y opiniones sin sesgos, temas interesantes, invitados brillantes, debates de alturas, gestos de solidaridad y amor, historias que inspiran, arte y cultura. Quien diga que la televisión ya no se necesita, no sabe el impacto de la misma”.