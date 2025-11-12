¿Quién era Michael Duarte, el influencer gastronómico que fue abatido a tiros?

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la muerte del influencer gastronómico Michael Duarte, conocido en redes sociales como ‘FoodWithBearHands’. Las autoridades dieron a conocer que fue abatido a tiros por la policía en Texas después de amenazar con matar a varias personas.

Un representante de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina dijo a TMZ que los agentes respondieron a una llamada al 911 el 8 de noviembre en Castroville, Texas, relacionada con un disturbio que involucraba a un "sujeto masculino con un cuchillo que actuaba de manera errática".

Según la versión de las autoridades, el chef se acercó a un agente que respondía a la llamada de manera amenazante, los paramédicos ya estaban en el lugar, y "después de que el agente le diera varias órdenes verbales a Duarte para que se tirara al suelo, Duarte se abalanzó sobre el agente gritando: '¡Voy a matarte!'".

Fue entonces cuando la agente disparó dos veces con su arma de servicio, hiriendo a Duarte, quien recibió asistencia médica en el lugar del suceso y fue trasladado al Hospital Universitario de San Antonio, donde fue declarado muerto.

La versión que se conocía era que el creador de contenido, de 34 años, perdió la vida en un “horrible accidente” tres días después de celebrar su noveno aniversario de boda.

“Esta tragedia llegó sin previo aviso, dejando a Jessica con los gastos de traerlo de vuelta a California y cubrir los gastos del funeral”, decía el comunicado publicado en la página web GoFundMe, creada para recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral y trasladarlo a California.

¿Quién era Michael Duarte?

Duarte compartía videos de cocina, recetas y platos de sus creaciones a la parrilla a través de su cuenta de Instagra, donde su biografía es “Mi propósito es compartir comida con el mundo, con quienes más la necesitan”.

De acuerdo a TMZ, Michael era originario de Calipatria, California. Comenzó su trayectoria en la industria alimentaria cuando fue contratado en el restaurante de su tío a la edad de 14 años.

Luego se mudó a San Diego y fue ascendiendo desde un puesto de lavaplatos hasta puestos gerenciales en un restaurante de carnes y en un local de Dave & Buster's.

Durante la pandemia sufrió una crisis de salud mental y pasó un corto tiempo en un centro de rehabilitación antes de regresar a la industria alimentaria.

Duarte estaba casado con Jessica, con quien llevaba nueve años y compartían a su hija Oakley, de seis años.