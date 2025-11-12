Muere influencer gastronómico Michael Duarte en “horrible accidente”

El influencer gastronómico Michael Duarte, conocido en redes sociales como ‘FoodWithBearHands’, murió a los 34 años mientras viajaba por Texas junto a su familia.

Según la página de GoFundMe creada para recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral y trasladarlo a California, Duarte perdió la vida en un “horrible accidente” 3 días después de celebrar su noveno aniversario de boda.

“Esta tragedia llegó sin previo aviso, dejando a Jessica con los gastos de traerlo de vuelta a California y cubrir los gastos del funeral”, dice el comunicado.

Duarte compartía videos de cocina, recetas y platos de sus creaciones a la parrilla a través de su cuenta de Instagra, donde su biografía es “Mi propósito es compartir comida con el mundo, con quienes más la necesitan”.

A Duarte le sobreviven su esposa Jessica y su hija de 6 años, llamada Oakley.