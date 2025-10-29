"La casa de Alofoke 2" vs "La mansión de Luinny": enfrentamiento por la atención de los dominicanos

El empresario y creador de contenido Luinny Corporán adelantó para este mierecoles 29 de septiembre el estreno de “La mansión de Luinny”, reality que le hará competencia directa a “La casa de Alofoke 2”, de Santiago Matías.

Por su parte Matías respondió anunciando la entrada de dos nuevos participantes, la creadora de contenido Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como “Mami Jordan”, y el merengero urbano Sujeto Oro 24.

Caroline Aquino fue la encargada junto a Luinny Corporán de presentar “La mansión de Luinny” y a sus participantes. En su estreno, contó con más de 700 mil dispositivos conectados en Youtube.

Mientras que al mismo tiempo “La casa de Alofoke 2” mantuvo más de 1.6 millones de dispositivo.

Las exhabitantes de "La casa de los famosos (Colombia) 2", Karina García y Yina Calderón, y Brenda Zambrano, de "La casa de los famosos 2" (Telemundo), son parte del reality de Luinny Corporán, "La mansión de Luinny".

También incluye a la mexicana Brenda Zambrano, quien se destacó en la segunda temporada de "LCDLF" en Estados Unidos y una larga lista de competencias, como "Mitad y mitad", "Acapulco Shore", "Super Shore" de MTV España, "La venganza de los ex", "Resistiré" y "La Isla Desafío En Turquía", entre otros.

Aparte de Sujeto y Mami Jordan, “La casa de Alofoke 2” están como Carlos Montesquieu, Young Swagon, Juan Carlos Pichardo Jr., Shadow Blow, Denisse Michelle Tejeda, La Perversa, Randy Álvarez “Pollito Tropical”, Gracie Bon, Mami Nola, Luis Santana (eliminado), Diosa Canales, Valka, Melina Rodríguez (eliminada), Luis Polonia, Dianabel Gómez, Andy de la Cruz "La Fruta", Jaryel Alexis Román “Jlexis”, Michael Flores, Julissa Gutiérrez “Magaly” (eliminada), JD con su Flow y Daniela Barranco, La Insuperable.