Acusan a La Perversa de ser "xenófoba" por golpe a la influencer colombiana Karola Cendra en reality

"Vete para tu país", así arremetió la cantante La Perversa contra la influencer Karola Cendra antes de golpearla de manera sorpresiva en la transmisión de anoche de "La casa de Alofoke 2".

La discusión entre ambas inició cuando la exponente urbana, quien actualmente se destaca como participante del reality, se molestó por los comentarios que supuestamente Cendra, finalista de la temporada anterior y coach de la versión actual, había hecho sobre ella durante la presentación de Omega El Fuerte, razón por la cual la dominicana aprovechó la entrada de la colombiana a La Casa para expresar su incomodidad y prohibirle la entrada al confesionario, donde se encontraban sus alumnos.

Luego de la situación, la intérprete de "Uno" fue acusada de xenófoba y celosa en redes sociales.

"Significado de la palabra xenofobia: La Perversa. Amor, mira, esto no nos define, lo que sí nos puede definir es que el dominicano es celoso, de que le gusta marcar territorio, de que hace lo que sea para demostrar su dominicanidad, sí, pero eso que pasó anoche realmente es algo que nos ha avergonzado", expresó la comunicadora Claribel Adamez (La Loba) en un video publicado en Instagram.

Por su lado, El Dotol Nastra afirmó que la competencia no es entre nacionalidades: "Lo estupidez más grande que se ha dicho en estos días en el reality es: Vete para tu país. Ese reality no le pertenece a ningún país".

Otros usuarios pidieron la eliminación de La Perversa del concurso.