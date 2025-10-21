“La casa de Alofoke 2” busca el récord Guinness por la transmisión en vivo más larga

“La casa de Alofoke” inició anoche su segunda temporada con 20 habitantes, entre los cuales se encuentran los exponentes urbanos Shadow Blow y La Perversa, la vedette venezolana Diosa Canales, el expelotero de Grandes Ligas Luis Polonia, el humorista Juan Carlos Pichardo Jr., la modelo panameña de talla grande Gracie Bon y el influencer cubano Pollito Tropical.

Además de la participación de Charytín Goico como conductora invitada y el apartamento amueblado que recibió el tiktoker Samil Bautista de manos de Santiago Matías, el programa de YouTube también sorprendió a la audiencia con el anuncio de su intento de obtener el récord Guinness.

“En el día de hoy he llegado a República Dominicana para verificar y dar inicio al intento de récord por ‘longest live stream’. He estaré verificando y observando detalladamente todas las reglas para este nuevo intento de título. Mucho éxito”, dijo Susana Reyes, adjudicadora oficial de Guinness World Record.

La emisión de estreno de la segunda temporada del reality de convivencia sobrepasó los 2 millones de personas conectadas y concluyó su "prime time" con la presentación musical del bachatero Frank Reyes.

Se recuerda que las figuras están compitiendo por el gran premio de 4 millones de pesos y un vehículo Ferrari rojo.