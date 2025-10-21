Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Redes Sociales

La casa de Alofoke 2

“La casa de Alofoke 2” busca el récord Guinness por la transmisión en vivo más larga

La emisión de estreno de la segunda temporada del reality de convivencia sobrepasó los 2 millones de personas conectadas 

Charytín Goico y Santiago Matías dieron "el pistolazo" de inicio de “La Casa de Alofoke 2" la noche del lunes 20 de octubre 2025.

Charytín Goico y Santiago Matías dieron "el pistolazo" de inicio de “La Casa de Alofoke 2" la noche del lunes 20 de octubre 2025.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

“La casa de Alofoke” inició anoche su segunda temporada con 20 habitantes, entre los cuales se encuentran los exponentes urbanos Shadow Blow y La Perversa, la vedette venezolana Diosa Canales, el expelotero de Grandes Ligas Luis Polonia, el humorista Juan Carlos Pichardo Jr., la modelo panameña de talla grande Gracie Bon y el influencer cubano Pollito Tropical. 

Además de la participación de Charytín Goico como conductora invitada y el apartamento amueblado que recibió el tiktoker Samil Bautista de manos de Santiago Matías, el programa de YouTube también sorprendió a la audiencia con el anuncio de su intento de obtener el récord Guinness.

“En el día de hoy he llegado a República Dominicana para verificar y dar inicio al intento de récord por ‘longest live stream’. He estaré verificando y observando detalladamente todas las reglas para este nuevo intento de título. Mucho éxito”, dijo Susana Reyes, adjudicadora oficial de Guinness World Record

La emisión de estreno de la segunda temporada del reality de convivencia sobrepasó los 2 millones de personas conectadas y concluyó su "prime time" con la presentación musical del bachatero Frank Reyes. 

Se recuerda que las figuras están compitiendo por el gran premio de 4 millones de pesos y un vehículo Ferrari rojo. 

Tags relacionados