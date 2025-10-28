“La mansión de Luinny”: Karina García, Brenda Zambrano, Yina Calderón y sus otros integrantes

Las exhabitantes de "La casa de los famosos (Colombia) 2", Karina García y Yina Calderón, y Brenda Zambrano, de "La casa de los famosos 2" (Telemundo), son parte del reality de Luinny Corporán, "La mansión de Luinny", que inicia este 30 de octubre a través de YouTube.

Además de su polémica participación en el programa de la telerrealidad en su país, donde ambas vivieron una intensa rivalidad, García y Calderón también fueron noticia a nivel internacional la semana pasada, tras subirse al ring en el Stream Fighterss 4, organizado por Westcol.

Ahora, las colombianas llegaron a República Dominicana para convivir en aislamiento con un elenco que también incluye a la mexicana Brenda Zambrano, quien se destacó en la segunda temporada de "LCDLF" en Estados Unidos y una larga lista de competencias, como "Mitad y mitad", "Acapulco Shore", "Super Shore" de MTV España, "La venganza de los ex", "Resistiré" y "La Isla Desafío En Turquía".

INTEGRANTES de "La mansión de luinny":

KARINA GARCÍA

Karina García es una influencer, modelo y creadora de contenido colombiana. Alcanzó mayor popularidad este año por el carisma que reflejó frente a las cámaras en "La casa de los famosos Colombia 2", donde se ganó la empatia y solidaridad del público ante el supuesto maltrato del cual fue víctima por parte de sus compañeros.

García captó el protagonismo en el reality por el romance que creó con el cantante Andrés Altafulla, quien resultó ganador de la competencia.

Luego del programa, García ha tenido una extensa lista de contratos y eventos importantes dentro y fuera de Colombia, entre ellos Premios Heat 2025 y la pelea que tuvo con Karely Ruiz en el Stream Fighters 4.

YINA CALDERÓN

A lo largo de sus carrera en redes sociales, Yina Calderón ha sido considerada como una de las figuras más controversiales de Colombia.

La empresaria y Dj se dio a conocer en el año 2013, cuando entró a "Protagonistas de Nuestra Tele en 2013" y 65 días despúes fue expulsada por agredir a Juver Bilvao, quien fue el ganador de esa edición. Además de su video íntimo filtrado ese mismo año, donde aparece con su entonces pareja.

Calderón ha protagonizado enfrentamientos con Andrea Valdiri, Karen Sevillano, WestCol, La Jesuu, Jessi Uribe, Yeison Jiménez y otras personalidades de la farándula colombiana.

BRENDA ZAMBRANO

La influencer mexicana Brenda Zambrano es conocida principalmente por "Acapulco Shore", reality al cual se unió tras la salida voluntaria de Joyce Islas, donde destacó por su carácter fuerte y controversial.

Ha participado en los realities "Mitad y mitad" (2014), "Acapulco Shore" (2015), "Super Shore" (2017) de MTV España, "La venganza de los ex" (2018), "Guerreros " (2020), "Resistiré" (2022), "La casa de los famosos" (2022), "La Isla: Desafío en Turquía" (2023) y "Abandonados, Asia: La ruta del dragón" (2024).

ASAF TORRES

Asaf Torres Andujar "El Fénix" es un cantante y compositor puertorriqueño.

Ganó notoriedad en 2019 por su participación en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada de "Guerreros". En el 2022, formó parte del reality "El poder del amor" donde ganó junto a la panameña Karina Linette, con quien mantuvo un romance. Ambos de Wapa Televisión.

En 2023, Torres también trabajó en el reality "Los 50", de la cadena Telemundo.

ANDREINA BRAVO

La artista ecuatoriana Andreina Bravo inició su carrera en 2016 en el programa "Combate", de RTS, donde estuvo por tres temporadas y se destacó por con presentaciones artísticas, histriónicas y deportivas, por ser un personaje libre, muy sensible, ocurrido y divertido, según detalla en su página web.

En 2018, dio el salto a la música con el dúo Libramusica y un año después lanzó su primer sencillo "Te disfruté".

YURGENIS AULAR

La cantante, modelo, bailarina e influencer venezolana radicada en México Yurgenis Aular es conocida en la música como como la "reina del perreo elegante" por sus temas urbanos.

Aular participó en en programas como "La venganza de los ex VIP", donde alcanzó mayor reconocimiento, aunque inició desde niña en el arte en su país natal.

Leandro Joel Sosa (Rubirosa)

El tiktoker dominicanor radicado en Estados Unidos Leandro Joel Sosa (Rubirosa) destaca en redes sociales por su carisma y sus trucos para enamorar a las mujeres.

Inspirado en Porfirio Rubirosa Ariza, quien se hizo famoso por sus romances con mujeres ricas y una leyenda del jet set de los años 40, 50 y 60, Sosa ha ganado popularidad por sus videollamadas con admiradoras transmitidas en directo.

Uriel Jose Romero "El Avatal"

El exponente urbano Uriel Jose Romero, mejor conocido como "El futuro fuera de orbita" o "El Avatal", es uno de los artistas de dembow más influyentes de Chile.

Según su canal de YouTube, se dio a conocer con éxitos como “Cuero & Gangster”, “Peine Caracol” y “Flyte”, entre otros.

Abraham García Arevalo

El Dj e influencer española Abraham García Arevalo fue el ganador del reality de desafíos "Supervivientes" de España (2014) tras iniciar su carrera en la pantalla chica en 2013 con "Gandía Shore".

García Arevalo destacó en el programa por ser el más educado de sus compañeros y el más 'pijo', aunque tuvo más de un desencuentro con alguno de sus compañeros como Ylenia Padilla, según La Vanguardia.

Cristal Pérez

La influencer dominicana radicada en Nueva York Cristal Pérez acumula casi 200 mil seguidores en redes sociales, donde comparte su estilo de vida, viajes, moda y consejos de belleza.

Pérez también es empresaria y es propietaria de cristals_beauty08, donde vende extensiones de pelo.

La Bella Chanel

Mejor conocida como La Bella Chanel, Chanel Raphael es una de las figuras de redes sociales más influyentes de República Dominicana. Inició hace más de una década en Facebook ofreciendo consejos de pareja y empoderamiento femenino basado en sus experiencias personales.

La clave de su permanencia y popularidad es su lenguaje llano y explícito con el cual se dirige constantemente hacia su comunidad a través de videos y transmisiones en vivo.

Actualmente acumula casi 2 millones de seguidores en Instagram y 7.2 millones de usuarios en TikTok.

Jessica Stonem

La presentadora, influencer y modelo mexicana Jessica Stonem fue parte del reality "Los 50", de Telemundo, en el año 2023.

También estuvo en "Jugando con fuego: Latino" y en "El poder del amor Latino América".

Cristian Casablanca

El numerólogo Cristian Casablanca inició en televisión con su propio programa en Telefuturo (canal 23), donde revelaba sus predicciones sonbre los números de la lotería y consejos de motivación y superación basados en prosperidad.

Su pólemica personalidad y comentarios sobre la mujer, hicieron que Casablanca se convirtiera en una popular figura en redes sociales hasta que el año pasado dio el salto a la radio en el porgrama "Fogaraté", de Luinny Corporán.

También es conocido por ostentar su lujosa vida y su amistad con artistas urbanos y comunicadores dominicanos.

Yerinson Jesús Aybar Mampula

El influencer y comediante Yerinson Jesús Aybar, mejor conocido como Mampula, ganó notoriedad en redes sociales por su contenido de humor.

También es imagen de marcas y creador de personajes.

Gailen La Moyeta

La cantante urbana Gailen La Moyeta se dio a conocer en 2018 por el concurso del artista Musicólogo, quien invitó a sus seguidores a enviar su tema con la pista de su éxito "De Naranja".

Con los votos del público, Gailen se convirtió en la ganadora y fue nombrada La reina del freestyle por su facilidad para improvisar.

Gailen tuvo la oportunidad de unirse al remix de "De Naranja" junto al reconocido rapero.

AXEL BUENÍSIMO

El youtuber dominicano Kelvin Tavares, conocido como Axel Buenísimo, se hizo popular en YouTube por su humor negro, bromas y entrevistas a personajes populares.

También trabajó como panelista en la plataforma de Luinny Corporán, específicamente en el programa radial "El Show de Luinny".