Popular ofrece formación sobre mercado de valores a periodistas del Listín Diario

El Banco Popular e Inversiones Popular, realizaron el taller “Inversiones en el Mercado de Valores” para colaboradores del periódico Listín Diario, como parte de sus iniciativas de educación financiera y promoción de una cultura de inversión informada.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del medio de comunicación y reunió a sus colaboradores interesados en conocer el funcionamiento del mercado de valores dominicano y su impacto en la economía y las finanzas personales.

Encabezaron el encuentro los señores Fabio Cabral, subdirector del Listín Diario; Esteban Martínez – Murga, vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativas del Grupo Popular, y Miguel Pimentel, gerente general de Inversiones Popular.

Asimismo, estuvieron presentes la directora Administrativa del Listín Diario, Ivelisse Pichardo, y Larissa Espinal, gerente de Gestión Humana del Listín Diario.

Durante el encuentro, los participantes recibieron orientaciones sobre los principales actores del mercado de parte de especialistas de Inversiones Popular.

Asimismo, conocieron los productos de inversión disponibles en el mercado de valores dominicano y los criterios básicos para identificar oportunidades de inversión según distintos perfiles de inversionistas.

Las exposiciones incluyeron ejemplos prácticos y aplicaciones vinculadas al contexto financiero local.

Los asistentes también recibieron materiales educativos y, además, se les orientó sobre los cursos gratuitos “Mi primera inversión Popular” y “Eleva tus inversiones”, impartidos a través de la plataforma Academia Finanzas con Propósito.

Como parte de la jornada, también se sortearon asesorías personalizadas entre los participantes para profundizar con los especialistas de Inversiones Popular sobre temas de inversión.

Formación financiera para comunicadores

Durante la actividad, el vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativas del Grupo Popular, Esteban Martínez-Murga, destacó la importancia de promover información financiera clara y responsable para la ciudadanía y valoró el rol de los periodistas en la difusión de contenidos económicos.

“Cuando la comunicación y la educación financiera se encuentran, el impacto positivo se multiplica”, indicó el ejecutivo.

En tanto, Miguel Pimentel, gerente general de Inversiones Popular, señaló que el mercado de valores dominicano “es hoy un ecosistema dinámico, regulado y transparente, que ofrece oportunidades reales para que las personas puedan ahorrar, invertir y construir patrimonio a largo plazo”.

Con este tipo de acciones, la entidad financiera busca continuar ampliando los programas de educación financiera orientados a distintos sectores de la sociedad y contribuir a una mayor comprensión de las herramientas de inversión y planificación financiera.