¿Amor o estrategia? La Gigi besa a Giuseppe Benignini en "La casa de Alofoke"

La Gigi besó al modelo italovenezolano Giuseppe Benignini en "La casa de Alofoke".

Hace unos días, la influencer estaba intentando tener una relación con Crazy Design, pero la visita de la madre del artista urbano, Blanca Núñez, y una pelea entre ambas cambió los planes.

Benignini defendió a Gigi de los ataques que hizo Núñez a su entrada a la residencia donde su hijo y otros ocho habitantes se encuentran aislados como parte del reality de convivencia.

Este lunes, Benignini y Gigi formaron su propio grupo luego de la muestra de cariño que surgió tras él rechazar la acción de la visitante contra la modelo de OnlyFans.

Por su lado, Crazy, quien la semana pasada tuvo una cena romántica con Gigi, expresó su disgusto por el enfrentamiento entre su compañera y su madre.

Mientras, los seguidores de "La casa de Alofoke" entienden que el nuevo romance de La Gigi no es amor, sino parte de su estrategia dentro del juego.