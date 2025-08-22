La Gigi y Crazy Design protagonizan el primer romance de "La casa de Alofoke"

A diez días de transmisión en vivo, "La casa de Alofoke" ya consolidó el romance de dos habitantes: Angélica Núñez (La Gigi) y José Colón (Crazy Design).

El artista urbano y la modelo de OnlyFans tuvieron anoche una cena romántica a la vista de sus compañeros.

Luego de que La Gigi organizara la reunión y Crazy ayudara en la preparación de los alimentos sin tener conocimiento sobre el objetivo de la influencer, quien expresó sus deseos de tener una relación con el cantante, ambos ofrecieron las escenas más sensuales del formato que se transmite 24 horas por YouTube.

La Gigi le regaló un masaje y un striptease al intérprete de "El Cartón" que provocó la conexión de casi 500 mil dispositivos a las 3 de la madrugada.

La audiencia también fue testigo del primer beso de la pareja.

Hace unos días, La Gigi y Crazy Design contaron que se conocieron cuando ella fue contratada como anfitriona o 'host' del cumpleaños de él en una discoteca.