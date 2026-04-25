Rojos colocan a Eugenio Suárez en la lista de lesionados

Los Rojos de Cincinnati colocaron el sábado al bateador designado Eugenio Suárez en la lista de lesionados de 10 días, con efecto retroactivo al 23 de abril, debido a una leve distensión en el oblicuo izquierdo.

“El viernes estaba practicando bateo y sintió molestias en el costado”, dijo el mánager de los Reds, Terry Francona. “Dio su último swing y sintió algo. No le dio importancia. Le hicimos una resonancia magnética y tiene una distensión leve en el oblicuo. Esperamos que, si sus síntomas desaparecen en cinco o seis días, le hagamos otra resonancia”.

Suárez fue descartado de la alineación para el primer partido de la serie del viernes por la noche contra los Tigres de Detroit. Nathaniel Lowe reemplazó a Suárez como bateador designado y conectó dos jonrones en el juego, incluyendo un jonrón de dos carreras que le dio la victoria a los Rojos por 9-8.

Suárez, quien firmó un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares con los Rojos en febrero, batea .231 con tres jonrones, tres dobles y 11 carreras impulsadas en 25 juegos. Suárez jugó ocho temporadas en Cincinnati antes de ser traspasado a Seattle en 2022.

Se esperaba que aportara potencia al centro del orden de bateo de los Rojos junto con el novato Sal Stewart y el campocorto Elly De La Cruz.

Se espera que Lowe ocupe el puesto de bateador designado, pero los Rojos tienen otras opciones, incluido el jardinero JJ Bleday, quien fue llamado de regreso de la filial Triple-A de Louisville el sábado.

“Sinceramente, no sé si será un solo jugador”, dijo Francona. “Probablemente habrá una combinación de ambos, como partidos diurnos seguidos de partidos nocturnos. Ya veremos”.

En movimientos relacionados realizados el sábado, los Rojos enviaron al lanzador derecho Kyle Nicolás a las ligas menores y llamaron al lanzador derecho José Franco de la Triple-A.