Sr. Jiménez fue expulsado de "La casa de Alofoke" por agresión a Vladimir Gómez

Luego de agredir físicamente al publicista Vladimir Gómez, el creador de contenido Yariel Jiménez (Sr. Jiménez) fue expulsado de "La casa de Alofoke".

A pesar de que Pamela Sandoval (Shuupamela) se reflejada como la posible primera eliminada del reality por el resultado de las votaciones, la producción decidió que sea Jiménez quien abandonara la competencia tras no respetar las reglas.

El creador del formato Santiago Matías había castigado a ambos participantes con el retiro de la mitad de los votos que habían obtenido durante la semana de estadía.

En medio de una visita del comediante Rafa Boba, los dos participantes se enfrentaron en una discusión que terminó cuando Jiménez le pegó a Gómez una lata de cerveza vacía en la cara.

Jiménez explotó contra Gómez por acusarlo de haber sostenido un encuentro íntimo con la Influencer colombiana Karola Cendra antes de ambos entrar al aislamiento y mencionar a su actual pareja, la exponente urbana La Insuperable.