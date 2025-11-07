Escuela Nacional de Locución Otto Rivera celebra 60 años, reconoce locutores de varias generaciones

Voces estelares de varias generaciones de locutores dominicanos de las últimas seis décadas coincidieron en un evento de esos que se dan pocas veces en la vida. La Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera encontró un buen motivo para juntarlos: la celebración de las Bodas de Diamante de la institución educativa.

Bajo la sombrilla de una cena de gala en el Hotel Intercontinental, la escuela reunió a sus exalumnos vivos más sobresalientes en sus 60 años de formación y de ser patrón de la voz y establecer un legado cultural en República Dominicana.

El acto, conducido por el locutor Miguel Susana y dirigido por el maestro Carlos Cepeda Suriel, actual director de la institución, reunió a destacadas figuras del ámbito comunicacional, artístico y académico del país.

Entre los asistentes se encontraban Rafael del Castillo, Hony Estrella, Román Jáquez Liranzo, Charlie Mariotti, Omar Liriano, entre muchos otros comunicadores y egresados que forman parte de la historia viva de la locución nacional.

La velada inició con una proyección audiovisual titulada “60 años de historia y voz”, que rindió homenaje al fundador de la institución, el profesor Otto Rivera, y a la pionera de la locución dominicana, María Cristina Camilo, ambos recordados entre aplausos y emoción.

El segmento musical estuvo a cargo del maestro Niní Cáfaro, quien interpretó clásicos dominicanos como “Mi debilidad”, “Una primavera para el mundo” y “Por amor”, en un tributo cargado de identidad y sentimiento.

Durante la ceremonia, se entregaron más de 60 reconocimientos a egresados y personalidades destacadas del mundo de la comunicación, entre ellos el director de Listín Diario, Miguel Franjul, así como al editor de Entretenimiento de este diario, Ramón Almánzar.

DISTINCIONES ESPECIALES

En la categoría de Reconocimientos Especiales se recibió con aplausos al periodista Nobel Alfonso, al cantante Fernando Casado y al comunicador Jochy Santos, por sus aportes a la cultura, la comunicación y la formación profesional en República Dominicana.

Uno de los momentos más bien recibidos de la noche fue la entrega sorpresa de un reconocimiento a Carlos Cepeda Suriel, director de la escuela, por su trayectoria, liderazgo y dedicación en la preservación del legado fundacional.

La motivación estuvo a cargo de Arianna Marisol Rivera Pérez, coordinadora del evento e hija del fundador.

El evento concluyó con una presentación artística de Roberto del Castillo, quien ofreció un repertorio de boleros emblemáticos, mientras se proyectaban imágenes de egresados y docentes que han marcado las seis décadas de historia de la Escuela Nacional de Locución.

LA CENA-GALA EN IMÁGENES

Miguel Susana y Arianna Rivera junto a locutores, profesores y directivos de la escuela.

Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral, al recibir su reconocimiento. Le entregan Carlos Cepeda Suriel y Marisol Pérez viuda Rivera.

Charlie Mariotti al recibir su reconocimiento de la Escuela Nacional de Locución.