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Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

El petrolero Suezmax Shenlong cruza el estrecho de Ormuz desde el puerto saudí de Ras Tanura

ARCHIVO-El petrolero Suezmax Shenlong cruza el estrecho de Ormuz desde el puerto saudí de Ras TanuraAnadolu via AFP

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Agencia AFPLondres, Reino Unido

Lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima, después de que el ejército iraní anunció el nuevo cierre de esa ruta de navegación.

El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones "abrieron fuego contra el petrolero", indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, donde añadió que la tripulación está a salvo.

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