Los precios de los productos en el Mercado Nuevo de la Duarte presentan altas y bajas

Dentro del Mercado Nuevo de la avenida Duarte se escuchan baladas, bachatas y salsas, tres ritmos que adornan la presencia de las personas que caminan por los pasillos del comercio en busca de encontrar los mejores precios para satisfacer sus necesidades.

Del otro lado están los comerciantes, civiles que trabajan con la esperanza de poder vender sus productos a los visitantes.

En los diferentes establecimientos se escucha el bullicio característico de los vendedores y también las palabras de los negociantes que revelan el ritmo de los precios de las mercancías en las últimas semanas.

“Han subido unas cuantas cosas, pero la venta sigue igual; los clientes siguen viniendo. Las cosas siempre tienen altibajos, pero uno siempre ayuda a los clientes para que no se vayan para otro lado”, reveló Andrés Nova, mercader con alrededor de 15 años en el establecimiento.

Además, Nova esclareció que las habichuelas rojas pasaron de ser vendidas entre RD$70 y RD$75 a RD$80. De igual forma, agregó que el filete de bacalao pasó de RD$220 a RD$250 y el arenque de RD$180 a RD$230.

A unos metros de la caseta de Nova se encontraba la de Luis Ramírez, mercader con más de 15 años en el lugar, que indicó los costos de la cebolla y el ajo.

“La cebolla está que se puede vender a RD$40 o RD$45; anteriormente se vendía a RD$50, porque un saco costaba alrededor de RD$2,300 o RD$2,100. El ajo está a RD$150, no ha bajado”, comentó Ramírez.

El hombre aprovechó para aseverar que las ventas han estado normales y que se suele despachar más en las afueras del espacio que dentro.

Quejas por las ventas

Sin embargo, los distribuidores de plátanos maduros, plátanos verdes, papas y cebollas, Román Santana y Frank Tejada, indicaron que “no se está vendiendo nada”.

“No se está vendiendo nada, el país no tiene 'cualto' (dinero), uno vende despacio, despacio. A veces llega uno hoy (clientes), a veces más no”, aseguró Santana mientras llamó a Tejada para que también exprese su posición sobre la circunstancia.

“¡Nos estamos cayendo muertos! Aquí no se está vendiendo un peso; este Gobierno tiene a uno desbaratado, ha acabado con los pobres”, comentó Santana de manera eufórica.

De igual forma, ambos aprovecharon para decir los costos de sus artículos. Según Tejada, los plátanos verdes y maduros están entre RD$18 y RD$20.

Por otro lado, Santana aseguró que la libra de papa y cebolla “está regalada” con precios que oscilan entre los RD$20 y RD$30.

Otros precios

Periodistas de Listín Diario realizaron un recorrido alrededor del establecimiento y constataron los siguientes precios: arroz entre RD$35 y RD$40, cartón de huevos grande a RD$200, libra de pollo a RD$80, libra de cerdo entre RD$180 y RD$190, pepino a RD$20 y la libra tomates a RD$50.