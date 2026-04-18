Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

El comando central militar de Irán anunció este sábado que reanudará la "gestión estricta" del estrecho de Ormuz, revirtiendo una decisión anterior de desbloquear esa vía estratégica como parte de las negociaciones con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuartel general señaló que Washington había incumplido una promesa al mantener su bloqueo a barcos que navegan hacia y desde puertos iraníes.

Mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visiten Irán, "la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada", indicó el mando militar en su comunicado.