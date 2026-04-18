Indomet pronostica lluvias para la tarde de este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado en la tarde se esperan lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades del territorio nacional.

El organismo prevé precipitaciones para La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

Asimismo, sostuvo que las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido. La sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas.

Además, recomendó vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.

Para el domingo, el Indomet indicó que en gran parte del país habrá una disminución de las precipitaciones, observándose un cielo mayormente soleado. No obstante, durante la tarde, producto del arrastre del viento, junto a los efectos orográficos y el calentamiento diurno, se generarán aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y Elías Piña.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.