Decenas de vehículos varados tras socavón en carretera de San José de Ocoa

El municipio San José de Ocoa quedó incomunicado desde la noche del viernes por un socavón ubicados en la vía Ocoa-Cruce de Ocoa que comunica con la carretera Sánchez, situación que se ha agravado por las intensas lluvias que se han venido registrando en la provincia.

Decenas de vehículos permanecen varados a la altura de los kilómetros cuatro y siete, donde no han podido cruzar hasta la carretera Sánchez, mientras se observó que equipos pesados están en la zona.

De momento, solo hay un pequeño trillo donde apenas cruzan motores.

De su lado, el transporte de las guaguas de la Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa (Dumiocoa), que cubren la ruta Ocoa-Santo Domingo y viceversa y los Minibuses que cubren la ruta Ocoa-Bani están paralizados.