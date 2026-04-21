El cantante D4vd se declara inocente del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años

El cantante D4vd se declaró inocente el lunes del cargo de asesinato por la muerte de una niña de 14 años que se sabía que estaba con vida hace casi un año y cuyo cuerpo desmembrado y en descomposición fue encontrado en el Tesla aparentemente abandonado del artista.

Los cargos revelaron detalles clave y fueron una de las primeras medidas públicas concretas tomadas en un caso espantoso y horrendo que había estado bajo una investigación en gran parte secreta durante los siete meses transcurridos desde que Celeste Rivas Hernández fue encontrada muerta.

D4vd, de 21 años y cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos con una menor de 14 años y mutilación de cadáver, según informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Un abogado defensor se declaró inocente de todos los cargos en nombre de Burke, quien compareció ante el tribunal por primera vez el lunes. Compareció tras un cristal en un área de detención, vestido de negro. Un juez dictaminó que permanecería detenido sin derecho a fianza.

Los padres de la niña comparecieron en la audiencia. Bajaron la mirada al entrar en la sala y se sentaron entre el público. No hablaron con los periodistas fuera del juzgado.

Presuntos abusos sexuales a menores durante una carrera en ascenso.

Las autoridades alegan que el cantante de pop alternativo nacido en Houston asesinó a Rivas Hernández para proteger su prometedora carrera después de que ella amenazara con denunciar su relación sexual. Su álbum debut, "Withered", se lanzó apenas dos días después de que las autoridades declararan que era la última vez que se la veía con vida. Su familia la reportó como desaparecida en 2024, cuando tenía 13 años. Esa era su edad cuando, según las acusaciones en una denuncia penal, el cantante abusó sexualmente de ella de forma continua durante al menos un año, desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024. La ley de California penaliza el abuso de un menor de 14 años con especial severidad.

Las autoridades, que la describieron el lunes como una "fugitiva", dijeron que Rivas Hernández tenía 14 años cuando fue asesinada con un objeto punzante alrededor del 23 de abril de 2025, un día en que se encontraba en la casa de Burke en Hollywood Hills.

La fiscalía alega que Burke mutiló su cuerpo unas dos semanas después.

Los cargos de asesinato incluyen circunstancias agravantes —acecho, comisión del delito con fines de lucro y asesinato del testigo durante una investigación— que podrían acarrear la pena de muerte. La fiscalía no ha anunciado si la solicitará.

La testigo a la que Burke presuntamente asesinó es la propia Rivas Hernández, quien podría haber prestado declaración sobre las acusaciones de delitos sexuales.

La defensa afirma que D4vd "no asesinó a Celeste Rivas Hernández".

“Creemos que las pruebas demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández”, declaró en el tribunal el abogado principal de la defensa, Blair Berk. “Queremos que las pruebas salgan a la luz”.

Berk le dijo al juez que, tras las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre meses de deliberaciones secretas del gran jurado, le gustaría que se celebrara una audiencia preliminar pública lo antes posible para que un juez pueda decidir si hay pruebas suficientes para un juicio.

Según la ley de California, Burke tiene derecho a que se celebre la audiencia probatoria dentro de los 10 días hábiles posteriores a su comparecencia ante el juez. Casi todos los acusados renuncian a este derecho, pero él no lo hizo. Se programó una audiencia para el jueves para determinar los pasos a seguir.

“Estaremos encantados de presentar las pruebas que hemos recopilado”, dijo la fiscal adjunta Beth Silverman, la fiscal principal del caso.

Un niño desaparecido y el macabro descubrimiento de un cadáver.

El caso es "la peor pesadilla de cualquier padre", dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa el lunes en la que anunció los cargos.

El cadáver de Rivas Hernández, fallecido hacía mucho tiempo, fue hallado dentro de un Tesla que había sido remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, cuando Burke estaba de gira promocionando su álbum. Fue un día después de que ella hubiera cumplido 15 años.

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Su familia había denunciado su desaparición en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros (70 millas) al sureste de Los Ángeles.

El cantante estaba siendo investigado por un gran jurado del condado de Los Ángeles en relación con su muerte. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia —y la designación de Burke como sospechoso— se reveló en febrero cuando su madre, su padre y su hermano se opusieron ante un tribunal de Texas a las citaciones que les exigían testificar. El Tesla Model Y de 2023 estaba registrado a nombre del cantante en su domicilio, según consta en los documentos judiciales. Las autoridades no lo reconocieron públicamente como sospechoso hasta su arresto el jueves.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de vehículos remolcados encontraron una bolsa para cadáveres "cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición", según consta en los documentos judiciales. Los detectives abrieron parcialmente la bolsa y hallaron una cabeza y un torso.

Según documentos judiciales, los investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y descubrieron que los brazos y las piernas habían sido amputados. Debajo de la primera se encontró una segunda bolsa negra con restos humanos desmembrados en su interior. No se ha revelado públicamente la causa de la muerte, y la policía logró que un juez impidiera la divulgación de los detalles de la autopsia. Se esperaba que la orden judicial se levantara tras la presentación de los cargos.

“Tuve la oportunidad de reunirme con algunos miembros de la familia de Celeste y su dolor por lo sucedido a su hija es incalculable”, dijo Hochman.

D4vd era un cantante experto en redes sociales que estaba logrando grandes avances.

D4vd, que se pronuncia “David”, ganó popularidad entre la Generación Z por su fusión de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Posteriormente, firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y un segundo EP, “The Lost Petals”, en 2023.

La agencia Associated Press confirmó que Interscope rescindió el contrato con D4vd el año pasado.

Cuando se descubrió el cuerpo, el cantante continuó su gira por Norteamérica, pero cuando se extendieron los rumores sobre su posible implicación, canceló los dos últimos conciertos y la gira europea que tenía prevista a continuación.

El 11 de abril, aproximadamente dos semanas antes del asesinato, hizo su primera aparición en el festival de música Coachella, donde habló con la AP.

“Yo era un niño muy conectado a internet. Internet es, sin duda, mi hogar”, dijo. “Mi barrio era Instagram y la sociedad, internet”.