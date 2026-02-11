Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en Premio Lo Nuestro 2026

En medio del éxito de su álbum conjunto "Better late than never", Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026, que se celebrará el próximo 19 de febrero.

Los artistas de origen dominicano interpretarán un popurrí de las canciones más aclamadas de su primer disco en colaboración.

Los productores de la premiación de Univision dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde, además, anunciaron el lanzamiento del videoclip de "Dardos", sencillo alcanzó el puesto #1 en el Top Songs de Spotify en España, donde recibieron dos discos de oro.

"BLTN" se estrenó en todas las plataformas digitales y tiendas físicas el pasado 28 de enero, debutando en el No. 1 de Top Tropical Albums y No. 2 en Top Latin Albums de Billboard.

Prince Royce está nominado a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías Álbum del Año y Álbum del Año-Tropical por "Eterno". Mientras que Romeo Santos compite por La Mezcla Perfecta del Año gracias a "Khé?", su colaboración con Rauw Alejandro, y Artista Premio Lo Nuestro del Año.

Este lunes, los cantantes abrieron una segunda función en el Estadio Nacional de Lima, Perú, de su espectáculo "Mejor tarde que nunca", que iniciará el 1 de abril en Estados Unidos.

Santos y Royce actuarán los días 11 y 12 de septiembre en la capital peruana.