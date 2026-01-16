El Festival de Música Nacional Samaná 2026 es la gran novedad en la bahía

Samaná será la sede del primer Festival de Música Nacional, que se realizará en el Malecón de la Bahía del 21 al 26 de enero. El evento incluirá presentaciones de merengue, bachata, salsa y fusiones urbanas, con populares representantes como Shadow Blow, Bonny Cepeda, Chiquito Team Band, Frank Reyes y Eudis El Invencible.

Un concierto particular el sábado 24 de enero estará dedicado a la generación Z del merengue típico femenino, con la participación de La Inquieta Típica, La Barbie del Acordeón, Nelly Swing, La Princesa del Acordeón y Rubalí Valerio.

El día especial de la música típica reúne "estrellas jóvenes que están impactando el género aportando calidad, talento, pasión, belleza y carisma".

El alcalde Nelson Núñez invitó a residentes y visitantes a disfrutar de los eventos gratuitos, que cuentan con el apoyo del Presidente Luis Abinader y otras instituciones. La producción está a cargo de Luis Medrano, la Alcaldía Municipal y el comité organizador.

"Los residentes, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar en familia de noches de talentos artísticos de alto nivel de forma totalmente gratuita", comentó Núñez.

LA CARTELERA

Miércoles 21: Shadow Blow

Jueves 22: Bonny Cepeda

Viernes 23: Chiquito Team Band

Sábado 24: Festival de merengue típico.

Domingo 25: Frank Reyes.

Lunes 26 de enero: Eudis el Invencible.