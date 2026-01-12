Colombia llora al cantante de música popular Yeison Jiménez

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, quien pereció junto con otras cinco personas en un accidente de avión ocurrido el sábado en el departamento de Boyacá (centro), tiene consternada este domingo a Colombia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

«Expreso mis sentidas condolencias y mi solidaridad a las familias, amigos y seguidores del cantante Yeison Jiménez», escribió en X la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al lamentar la muerte del artista en el accidente de la aeronave, un bimotor Piper Navajo, de propiedad del cantante.

Autoridades locales y regionales y políticos de distintos partidos también expresaron en redes sociales su pesar por el fallecimiento de Jiménez, un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.

«Con profundo dolor despedimos a un hijo de Corabastos. Yeison Jiménez llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado», manifestó esa entidad en un mensaje en su cuenta de X.

Las últimas imágenes del fallido vuelo

La Fiscalía General informó que abrió «una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular», que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano al final de la pista.

El avión bimotor quedó calcinado tras el accidente, en el que murieron también el mánager del artista, Jefferson Osorio, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Tras el accidente ha circulado un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes de despegar y subido a sus redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista, también fallecido, en el que se ve al piloto chateando en su celular durante la maniobra de despegue.

En la imagen se ve también el panel de control de la aeronave con aparentes mensajes de advertencia sobre una posible falla eléctrica que al parecer el piloto no notó, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre lo sucedido.

El cantante tenía previsto presentarse la noche del sábado en una fiesta popular del municipio de Marinilla, en Antioquia (noroeste), donde lo esperaba su banda. Los organizadores hicieron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba programada su presentación.

Tras las labores de rescate y atención de la emergencia, realizadas por organismos de socorro, autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional, los cuerpos de los seis ocupantes fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá.

Los suyos se despiden

En Manzanares, departamento de Caldas, tierra natal del artista, la Alcaldía decretó tres días de luto y el izado de la bandera a media asta.

«Yeison Jiménez, a lo largo de su trayectoria artística, se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional, llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios, y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones», expresó el gobierno municipal en un comunicado divulgado en X.

El equipo de trabajo de Jiménez también publicó un texto en el que agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas y expresó su solidaridad con las familias de las demás personas fallecidas en el accidente.

«Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas», señaló el mensaje, en el que subrayó que su legado permanecerá en la música regional colombiana.

Artistas como Carlos Vives, Silvestre Dangond y Fonseca también se despidieron de Jiménez en redes sociales, donde resaltaron su legado musical y expresaron solidaridad con su familia y allegados.

Jiménez se había consolidado como una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia con éxitos como ‘Sublime mujer’, ‘Aventurero’, ‘Vete’, ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘Mi venganza’, entre otros.