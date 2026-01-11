Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez: la avioneta se incendió, causando la muerte de todos sus pasajeros

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más (el piloto y cuatro integrantes del equipo del artista) murieron en un grave accidente de avioneta que se registró en la tarde de este sábado, 10 de enero, entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la avioneta —de matrícula N325FA— tenía un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín, pero se accidentó en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón.

Así fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez

En diálogo con Citytv, de la Casa Editorial EL TIEMPO, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el accidente en el que murió el artista ocurrió sobre las 4:30 p. m.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, la avioneta carreteó "bien" por la pista", es decir, se desplazó con normalidad para arrancar su vuelo. Sin embargo, según la funcionaria, no logró alzar vuelo cuando llegó al punto de despegue y terminó estrellándose con el terreno.

Posteriormente, la avioneta se incendió, causando la muerte de todos sus pasajeros.

"Sabemos que tenía efectivamente plan de vuelo, por eso existe, un listado oficial de los ocupantes. Mañana iniciarán las observaciones y recoger elementos y fotografías, imágenes de distinto tipo sobre el terreno y todo esto se va a llevar a investigación", afirmó.

Las primeras hipótesis sobre las causas del siniestro

Si bien el accidente todavía es materia de investigación, fuentes cercanas a la pista citadas por Noticias Caracol aseguran que un motor de la avioneta habría fallado.

Callsign Booster, un experto en aviación, por su parte, le dijo a Infobae Colombia que la aeronave podría haber sufrido un fenómeno que se conoce como "stall".

"Cuando un avión no toma altura y se estrella, generalmente se debe a una pérdida de sustentación, que en aviación lo llamamos 'stall', donde el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, haciendo que el aire se separe y pierda sustentación, o problemas graves como fallas de motor, falta de combustible, o errores de pilotaje, que impiden generar la potencia necesaria para ascender", explicó.

El experto apuntó a una falla técnica, aunque serán las autoridades oficiales las encargadas de establecer las causas exactas del siniestro.

El analista explicó que el despegue suele ser uno de los momentos más propensos para los accidentes, ya que la cercanía con el suelo, la velocidad y la potencia dan poco tiempo de reacción ante cualquier emergencia.

En el siniestro también perdieron la vida:

Capitán Fernando Torres Rojas (piloto)

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora.

Este domingo, el Director de Aerocivil, Luis Chimenty; y el Director Técnico de Investigación, Álvaro Bello, ya se encuentra en el sitio y se adelantan las respectivas investigaciones.