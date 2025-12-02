El Blachy suma 55 bailes confirmados en diciembre

El merenguero típico El Blachy inicia el mes de diciembre con un impulso arrollador, al sumar 55 bailes confirmados desde el 1.º hasta el 31 de diciembre, consolidándose como uno de los merengueros típicos más activos, solicitados y cotizados de la temporada navideña.

Esta alta demanda reafirma su sólido posicionamiento y la fortaleza de su calendario artístico, uno de los más completos dentro de su género, afirman sus promotores en un comunicado.

Recientemente, Blachy regresó de una gira por los Estados Unidos, donde recibió respaldo del público dominicano y latino en cada una de sus presentaciones.

Los escenarios estuvieron totalmente abarrotados por fanáticos que disfrutaron de su energía, carisma y entrega impecable, elementos que lo han convertido en uno de los favoritos del merengue típico moderno, sostuvo su equipo deprensa.

A este momento se suma el impacto ascendente de su más reciente corte musical, “Hola, ¿qué tal?”, un tema que ha marcado tendencia por su interpretación única, letras para escuchar y un ritmo contagioso que invita al baile, manteniendo la esencia que caracteriza al artista.