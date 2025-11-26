Tres hombres son acusados ​​de matar a tiros a la cantante De La Rosa

Los fiscales acusaron el miércoles a tres hombres de asesinato por la muerte de María De La Rosa, de 22 años, quien recibió un disparo durante el fin de semana mientras estaba sentada en un automóvil estacionado en Los Ángeles.

De La Rosa, artista latina que actúa bajo el nombre de DELAROSA, se encontraba con otras dos personas la mañana del sábado en el barrio de Northridge cuando tres hombres se acercaron al vehículo y les exigieron dinero, según la fiscalía. Luego, según la fiscalía, dispararon varias veces, impactando a los tres ocupantes.

De La Rosa falleció posteriormente en un hospital. Las otras dos víctimas sufrieron heridas graves, según la fiscalía.

“Este fue un ataque despiadado y selectivo que le robó la vida a una joven artista e infligió un trauma profundo de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa el miércoles.

Un hombre de 27 años fue arrestado ese mismo día, y otro de la misma edad fue arrestado al día siguiente. Se emitió una orden de arresto contra el tercer hombre, de 21 años. No fue posible contactar con los abogados de los dos primeros para obtener comentarios.

Todos son de Northridge y fueron acusados de un delito grave de asesinato y dos cargos graves de intento de robo en segundo grado.

De La Rosa tiene más de 40.000 seguidores en Instagram y lanzó un sencillo en agosto titulado "No me llames". En su publicación más reciente en Instagram, muchas personas reconocieron y comentaron su fallecimiento, entre ellas Jimmy Humilde, fundador del sello discográfico Rancho Humilde.